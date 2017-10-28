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الشرق الأوسط

كندا تعلق مساعدتها العسكرية لبغداد إلى حين التوصل إلى حل مع المقاتلين الأكراد

© أ ف ب | مقاتل من البشمركة خلال مشاركته في تدريبات في كويا (100 كلم شرق أربيل) في 22 تشرين الأول/لأكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/10/2017

أعلنت وزارة الدفاع الكندية مساء الجمعة تعليق القوات الخاصة الكندية مساعدتها العسكرية إلى العراق مؤقتا إلى حين أن تتوصل بغداد إلى حل مع المقاتلين الأكراد شمال البلاد. يذكر أن مواجهات مسلحة بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية قد اندلعت خلال الأيام الماضية، على إثر استفتاء مثير للجدل حول استقلال إقليم كردستان العراق.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكندية دان لو بوتيلييه مساء الجمعة، تعليق القوات الخاصة الكندية مساعدتها العسكرية مؤقتا إلى العراق بسبب التوتر بين الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد.

وفي انتظار أن تتوصل بغداد إلى حل مع المقاتلين الأكراد، فإن القوات الكندية علقت مهمتهم التدريبية لمساعدة القوات المسلحة العراقية في الشمال.

وأعلن بوتيلييه أن العسكريين الكنديين سيستأنفون مساعدتهم "بمجرد أن تتضح الأمور حول العلاقات بين قوات الأمن العراقية" وأيضا حول "الأولويات الرئيسية والمهمات التي يجب تأديتها" في إطار مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشارت كندا العضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى ضرورة تكريس الجهود من أجل تعزيز "المكاسب الحديثة" التي تم تحقيقها ضد التنظيم الجهادي.

وتابع أن "الوضع لا يزال قابلا للتغير على الأرض ولا بد من الوقت لتعزيز المكاسب الحديقة وتحرير كل الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية والتركيز أكثر على التحديات التي يطرحها الاستقرار".

وأوضحت وزارة الدفاع ان هذا التعليق المؤقت ليس إعادة نظر في المهمة في إطار التحالف الدولي والتي تشمل خصوصا مراقبة جوية عبر طائري "اورورا" الكنديتين وتعاون استخباراتي ولوجستي طبي.

وكانت الحكومة العراقية علقت في وقت سابق الجمعة عملياتها ضد القوات الكردية على أمل التوصل إلى حل عبر التفاوض في الأزمة المستمرة منذ تنظيم استفتاء مثير للجدل حول الاستقلال في اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 28/10/2017

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