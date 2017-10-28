مصر: تعيين رئيس جديد لأركان الجيش

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان السبت، تعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان جديد للجيش خلفا للفريق محمود حجازي. وقبل تعيينه، شغل محمد فريد حجازي منصب أمين عام وزارة الدفاع، وكان يعمل على حملة تشارك فيها الشرطة ضد إسلاميين متشددين موالين لتنظيم "الدولة الإسلامية".

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين رئيس أركان جديد للجيش، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية السبت في بيان دون تحديد أسباب القرار.

وعين الفريق محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، رئيسا لأركان الجيش المصري خلفا للفريق محمود حجازي.

الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش

وعين الأخير مستشارا لدى رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

وكان محمود حجازي تولى المنصب منذ آذار/مارس 2014 وشغل قبل ذلك منصب رئيس المخابرات العسكرية. ويرتبط بعلاقة مصاهرة بالرئيس السيسي.

وعاد محمود حجازي لتوه من واشنطن حيث كان شارك في اجتماع القادة العسكريين للدول المشاركة في مكافحة الإرهاب. ومنذ نحو عام برز محمود حجازي كمنسق للملف العسكري والسياسي الليبي في الحكومة المصرية.

وفي السابق، كان رئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي قائد الجيش الثاني الميداني المسؤول عن حملة تشارك فيها الشرطة ضد إسلاميين متشددين موالين لتنظيم "الدولة الإسلامية" ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.

كما شغل منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما أعلنت وزارة الداخلية السبت عن تعيينات جديدة، في مناصب مهمة في أجهزة الأمن على المستوى الوطني ومحافظة الجيزة.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في صفحته على فيسبوك، إن قرار السيسي شمل ترقية رئيس الأركان الجديد إلى رتبة الفريق. وكان يحمل رتبة لواء أركان حرب.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن السيسي عقد اجتماعا ضم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع، قبل ترقيته وإعلان تعيينه في المنصب الجديد.

وقال المتحدث الرئاسي إن الاجتماع "جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن االسيسي "اطلع على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر".

وأعلنت وزارة الداخلية أمس أن 13 مسلحا قتلوا في اشتباكات مع الشرطة في محافظة الوادي الجديد المتاخمة لجنوب ليبيا الذي تنشط فيه جماعات متشددة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من هجوم على قافلة أمنية لقي فيه 16 من رجال الشرطة مصرعهم. كما تواجه القوات المسلحة المصرية العديد من المجموعات الإسلامية المتطرفة خصوصا في منطقة شمال سيناء شرق البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/10/2017