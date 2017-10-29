إسرائيل: نتانياهو يرجئ التصويت على إقرار مشروع "قانون القدس الكبرى"

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت، إرجاء التصويت على مشروع قانون "القدس الكبرى"، والذي كان مقررا اليوم الأحد. وقال مسؤول إسرائيلي إن التأجيل جاء بهدف إتاحة الفرصة أمام "تمهيد دبلوماسي" قبل عملية التصويت. ويهدف المشروع إلى ضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى بلدية القدس الإسرائيلية، وهو ما تعتبره السلطة الفلسطينية "خطوة إضافية في اتجاه نهاية حل الدولتين".

أعلن مسؤول إسرائيلي السبت أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إرجاء التصويت على مشروع قانون "القدس الكبرى" والذي كان مقررا أن تصوت لجنة وزارية عليه اليوم الأحد بهدف تسريع إحالته إلى الكونغرس لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى ضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الإسرائيلية.

وقال المسؤول الإسرائيلي طالبا عدم نشر اسمه إن مشروع القانون يحتاج إلى "تمهيد دبلوماسي"، من دون مزيد من التفاصيل. وتنطوي عبارة "التمهيد الدبلوماسي" لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتانياهو يرغب أن يناقشه أولا مع البيت الأبيض الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويوسع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوبي القدس وشرقها، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.

إسرائيل تعتزم بناء 12 ألف وحدة استيطانية جديدة

ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة إياه "ضما" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين". وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.

وتعهد مسؤولون حكوميون إسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقال مسؤولون إنه "ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، وهو ما يشكل أربعة أضعاف الرقم في عام 2016".

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام. ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام، المرجع الأساسي للأسرة الدولية لحل الصراع.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/10/2017