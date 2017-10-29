بالسيارات الطائرة و"الهولوغرام"... الرياض تبهر المستثمرين في "مبادرة مستقبل الاستثمار"

استطاعت السعودية إبهار ضيوفها خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي استضافته الرياض بين 24 و26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عبر استخدامها تقنيات حديثة، مثل مجسمات "هولوغرام" وسيارات أجرة طائرة. ولكن الخطط الطموحة التي عرضتها المملكة أثارت العديد من التساؤلات حول واقعيتها والقدرة على تنفيذها في وقت تواجه فيه الرياض عجزا في ميزانيتها جراء انخفاض أسعار النفط.

خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي استضافته العاصمة السعودية بين 24 و26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أذهلت الرياض المستثمرين بخطط مشاريعها المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة، حيث عرضت تقنيات حديثة مثل مجسم أسد ثلاثي الأبعاد بتقنية "هولوغرام" وروبوتات ناطقة وسيارات أجرة طائرة.

وبالرغم من الخطط الطموحة التي عرضتها الرياض، والمتمثلة في مدينة "نيوم" التي وصفها البعض بـ"سيليكون فالي" على المستوى الإقليمي، إلا أن المشككين يطرحون تساؤلات بشأن مدى واقعيتها في حقبة تشهد انخفاضا في أسعار النفط.

تساؤلات حول قدرة السعودية على تنفيذ المشروعات

وأفادت مجموعة "يوراسيا غروب" للاستشارات أن "المبادرة طموحة أكثر مما يجب وتنطوي على مخاطر هائلة لجهة التنفيذ ولن تساعد على التعامل بشكل فاعل مع تحديات التوظيف". وأضافت أن "عرض السعودية المستمر مبادرات وخططا استثمارية جديدة (...) يعطي انطباعا بوجود ديناميكية. ولكن الحكومة ليست لديها القدرة على تنفيذ عدة برامج طموحة في الوقت نفسه".

وقد تمثل المشاريع غير المسبوقة لجهة حجمها ومدى طموحها أعباء تمويلية في وقت تواجه الحكومة عجزا كبيرا في ميزانيتها فيما توقف تقريبا النمو في اقتصاد المملكة غير النفطي.

وأكد آلان لوي من "أميريكان بزنس غروب" أو (مجموعة الأعمال الأمريكية) في الرياض أن الصورة المستقبلية "ضبابية". وقال "لم نر شيئا كهذا من قبل. علينا الانتظار لرؤية" إلى أين ستؤول المشاريع.

كما أشارت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث إلى "ضعف" قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع كبيرة الحجم من هذا النوع. وذكرت بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة التي كان يفترض أن تنافس دبي كمركز تجاري إلا أن المشروع تأجل عدة مرات.

غير أن المدافعين عن هذه المشاريع يؤكدون أن الوضع مختلف هذه المرة حيث يشرف ولي العهد محمد بن سلمان الشاب الإصلاحي، الذي بات يمتلك نفوذا واسعا، مباشرة على المشاريع. وقال الأمير محمد إن القطاع الخاص سيصوغ الإطار التنظيمي لمدينة "نيوم" للتشجيع على الاستثمار، على خلاف مشاريع سابقة لطالما غرقت في البيروقراطية.

مدينة "أكثر تحررا"

وبعيدا عن مجال التكنولوجيا، استطاعت الرياض إبهار ضيوف المؤتمر على صعيد آخر، وهو التوجه الليبرالي الجديد الذي بدا واضحا في الفيديو الترويجي لمشروع "نيوم"، حيث ظهرت النساء يركضن بملابس رياضية تكشف بطونهن ويعملن إلى جانب الرجال في مختبرات، في صورة مناقضة للوضع الحالي حيث يفرض على النساء ارتداء العباءات ويحظر عليهن مخالطة الرجال.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/10/2017