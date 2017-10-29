السعودية تسمح للنساء بدخول ملاعب رياضية بدءا من 2018

رفعت السلطات السعودية الأحد، الحظر عن دخول النساء إلى ثلاث ملاعب رياضية في الرياض وجدة والدمام مع بداية العام 2018، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للرياضة. وتأتي الخطوة بعد أسابيع من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من حزيران/يونيو المقبل.

قررت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فاعليات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع العام 2018، بحسب ما أعلنت مساء الأحد الهيئة العامة للرياضة.

وحددت الهيئة الحكومية الرياض وجدة والدمام لتكون أولى المدن السعودية التي تدخل النساء ملاعبها لحضور مباريات وفاعليات رياضية أخرى إلى جانب الرجال.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي لرئيسها تركي آل الشيخ "تماشيا مع توجهات قيادتنا الرشيدة وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع فقد تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب (...) لتكون جاهزة لدخول العائلات، وفقا للضوابط الخاصة بذلك مطلع 2018".

والملاعب الثلاثة هي "استاد الملك فهد" في الرياض، و"مدينة الملك عبدالله" في جدة، و"ملعب الأمير محمد بن فهد" في الدمام.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في أيلول/سبتمبر الماضي للمرة الأولى، حيث حضرن احتفالا لمناسبة العيد الوطني.

وتأتي الخطوة في خضم بوادر انفتاح في المملكة المحافظة، بعد أسابيع من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من حزيران/يونيو المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/10/2017