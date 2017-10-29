سوريا: 73 قتيلا في معارك بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" بدير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، أن 73 شخصا قد قتلوا إثر اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" بدير الزور شرق سوريا. وأضاف المرصد أن قوات النظام تمكنت، بدعم من الطيران الروسي، من السيطرة على حيين جديدين بالمدينة.

قتل 73 شخصا في اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" بدير الزور شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن " قوات النظام سيطرت ليلاً على حيي العمال والعرفي والملعب البلدي في مدينة دير الزور بعد معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وبدأت المعارك المستمرة الأحد بحسب المرصد، "بهجمات معاكسة شنها تنظيم داعش صباح السبت على مواقع قوات النظام، قبل أن تتصدى الأخيرة لها بدعم جوي روسي كثيف وتتمكن من التقدم". وتسببت المعارك التي قال عبد الرحمن "إنها الأعنف على الإطلاق" منذ فك قوات النظام الحصار عن المدينة، بمقتل خمسين عنصر على الأقل من التنظيم المتطرف مقابل 23 عنصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وتمكنت القوات السورية بدءا من الخامس من أيلول/سبتمبر من فك حصار محكم فرضه تنظيم "الدولة الاسلامية" على المدينة منذ مطلع العام 2015 وعلى مطارها العسكري المجاور، قبل أن تبدأ بالتقدم تدريجيا داخل المدينة مقلصة مساحة سيطرة التنظيم على أحيائها الشرقية. وتسيطر القوات السورية حاليا على معظم مدينة دير الزور، وتحاول بحسب عبد الرحمن، "تضييق الخناق على تنظيم داعش لحصره في دائرة بين نهر الفرات وبقية الأحياء" لافتا إلى أنه يبدي "مقاومة شرسة".

وتشكل محافظة دير الزور الغنية بحقول النفط والغاز والحدودية مع العراق حاليا مسرحا لهجومين منفصلين، الأول تقوده القوات السورية بدعم روسي على الضفة الغربية لنهر الفرات والثاني تنفذه قوات سوريا الديموقراطية بدعم أمريكي على الضفة الشرقية للنهر الذي يقسم المحافظة إلى قسمين. ويسيطر التنظيم الذي مني بخسائر بارزة في الأشهر الأخيرة في سوريا والعراق المجاور، على أقل من نصف مساحة محافظة دير الزور في الوقت الراهن.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/10/2017