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الشرق الأوسط

وزيرة الجيوش الفرنسية تصل الإمارات للتباحث حول القضايا الإقليمية وبيع المقاتلة رافال إلى أبو ظبي

© أ ف ب | وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي لدى وصلها إلى مطار نيغبور في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017 في زيارة رسمية للهند.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/10/2017

تجرى وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأحد في الإمارات، محادثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتتركز المباحثات حول القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى ملف بيع المقاتلة الفرنسية رافال إلى الإمارات، الذي ظل موضع تباحث بين باريس وأبو ظبي لعدة أعوام. كما تزور بارلي القوات الفرنسية المتمركزة في الإمارات. وكانت بارلي قد وصلت إلى الإمارات السبت، قادمة من الهند، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي السبت إلى الإمارات العربية المتحدة آتية من الهند في زيارة تستمر 24 ساعة بهدف تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع البلد الخليجي، وفق مصدر دبلوماسي.

وتلتقي بارلي الأحد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بهدف تعزيز علاقات الدفاع الثنائية ومناقشة التحديات الإقليمية"، وفق بيان فرنسي. وستزور أيضا القوات الفرنسية المتمركزة في الإمارات.

وإضافة إلى القضايا الإقليمية وأبرزها سوريا وليبيا، ستبحث بارلي مع ولي عهد أبوظبي ملف بيع المقاتلة الفرنسية رافال الذي لا يزال موضع مباحثات بين باريس وأبوظبي منذ أعوام.

وفرنسا شريك رئيسي للإمارات التي وقعت معها اتفاقا دفاعيا، ولها قاعدتان بحرية وجوية إضافة إلى وحدات برية تقدر بأكثر من 700 جندي.

وتشارك هذه القوات منذ أعوام في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي الذي انضمت إليه الإمارات.

وتأتي زيارة بارلي قبل أقل من اسبوعين من زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيشارك في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في احتفال تدشين متحف اللوفر في أبوظبي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 29/10/2017

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