نائب رئيس كاتالونيا: "لا نعترف بإجراءات مدريد وبيغديمونت ما زال وسيظل رئيس الإقليم"

استقبل سكان جيرونا بكاتالونيا، الأحد زعيم الإقليم كارلس بيغديمونت استقبال الأبطال، احتفاء بإعلان "جمهوريتهم الجديدة". وبالرغم من عزل مدريد لبيغديمونت من منصبه، إلا أن نائبه أوريول كونكيراس أكد في مقابلة صحفية الأحد، أن حكومته لا تعترف بالإجراءات التي اتخذتها مدريد، واصفا إياها "بالإنقلاب ضد كاتالونيا"، ومؤكدا أن بيغديمونت "ما زال وسيظل رئيس الإقليم".

بالرغم من عزل مدريد له، حظي زعيم كاتالونيا كارلس بيغديمونت باستقبال حافل من سكان مسقط رأسه في جيرونا، الأحد، في "أول أسبوع من عمر الجمهورية الجديدة"، كما يسميها مؤديو الانفصال عن إسبانيا. ويعتبر الانفصاليون بيغديمونت "بطلا قوميا"، والمحارب الأشرس في وجه مدريد، إلا أن معارضو انفصال كاتالونيا يطالبون الحكومة الإسبانية باعتقاله وعدم منح أي حصانة للانفصاليين.

من جانبه، أكد نائب رئيس حكومة كاتالونيا التي أقالتها مدريد أوريول جونكيراس الأحد أن زعيم الانفصاليين كارلس "بيغديمونت هو وسيبقى رئيس" الإقليم. وقال في مقالة نشرتها صحيفة "أل بونت-أفوي" إن "كارليس بوتشيمون هو وسيبقى رئيس البلد وكارمي فوركاديل هي وستبقى رئيسة البرلمان، وهذا على الأقل إلى اليوم الذي يقرر فيه المواطنون خلاف ذلك من خلال انتخابات حرة"، منددا بما وصفه بأنه "انقلاب ضد كاتالونيا".

وأضاف "لا يمكننا أن نعترف (...) بأي من التدابير غير الديموقراطية التي اتخذها الحزب الشعبي (بزعامة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي) في مدريد" بعد أقل من 48 ساعة على إعلان استقلال "جمهورية كاتالونيا" في حدث غير مسبوق في تاريخ إسبانيا المعاصرة ردت عليه مدريد بتفعيل المادة 155 من الدستور وعينت نائبة رئيس الحكومة على رأس إدارة المنطقة. ووقع جونكيراس المقالة بصفته "نائب رئيس حكومة كاتالونيا".

"علينا اتخاذ قرارات لن يكون من السهل على الدوام فهمها"

وقال جونكيراس أيضا "علينا اتخاذ قرارات لن يكون من السهل على الدوام فهمها خلال الأيام المقبلة"، ووصف علاقة "حكومته" بالحكومة الإسبانية بأنها "علاقة تبعية اعتباطية ومتقلبة وخنوع. لم يسعوا يوما الى اقناعنا وأرادوا على الدوام ان يتغلبوا علينا".

لم يحظ إعلان استقلال كاتالونيا بأي اعتراف على الصعيد الدولي، في حين تسعى حكومة إسبانيا إلى استعادة السيطرة على المنطقة بأسرع وقت بعد أن حصلت على موافقة مجلس الشيوخ عبر تفعيل المادة 155 وتطبيق الدستور فيها. وعينت مدريد نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا رئيسة لإدارة المنطقة بعد إقالة كل أعضاء حكومتها و150 من كبار المسؤولين وفق الإعلام.

سفير إسبانيا لدى فرنسا: " بيغديمونت يمكنه الترشح للانتخابات المقبلة في كاتالونيا"

وعلى صعيد آخر، قال سفير إسبانيا لدى فرنسا فرناندو كارديريرا لإذاعة "أوروبا 1"، الأحد أنه بإمكان بيغديمونت الترشح للانتخابات المقبلة، التي دعت إليها مدريد في 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وأضاف كارديريرا "نشجع الجميع على المشاركة والسيد بيغديمونت مدعو للترشح. نعم يمكنه الترشح".

وردا على سؤال بشأن الملاحقة القضائية بتهمة "العصيان" التي ستطلقها مدريد الأسبوع القادم ضد بيغديمونت، قال السفير "القضاة هم من يقررون إن كان خارجا عن القانون أم لا. وحاليا يمكنه التقدم للانتخابات".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/10/2017