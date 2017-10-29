وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط بعيدة من نهايتها

حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأحد، من ظهور تنظيمات إرهابية جديدة تحت مسميات مختلفة بعد أن تلقى تنظيم "الدولة الإسلامية" هزائم في سوريا والعراق. وأكدت أثناء زيارتها لأبوظبي، على مواصلة الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط.

اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال زيارة لأبوظبي الأحد، أن الحرب على "الإرهاب" في الشرق الأوسط بعيدة من نهايتها رغم الهزائم التي لحقت بتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة فرانس برس في ختام زيارتها للعاصمة الإماراتية "وصلنا إلى نقطة مهمة بما أن داعش (تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘) أصبح يتلقى الهزيمة تلو الأخرى".

وتداركت بارلي "من ناحية استئصال الإرهاب، لسنا ساذجين، فنحن ندرك أن تحقيق تقدم مهم في المواجهة مع ‘داعش‘ لا يعني أنه لن يكون هناك بطريقة أو بأخرى ظهور لتشكيل إرهابي جديد تحت مسمى مختلف (...) ومن دون مكان محدد".

وتابعت: "لم ننته بعد من الإرهاب في هذه المنطقة. علينا أن نتخيل (...) الطريقة التي يفترض بنا أن نواصل من خلالها هذه المعركة".

وكانت بارلي وصلت السبت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أقل من أسبوعين من زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيشارك في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في احتفال تدشين متحف اللوفر في أبوظبي.

والتقت بارلي الأحد ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزارت كذلك القوات الفرنسية المتمركزة في دولة الإمارات.

وفرنسا، شريك رئيسي للإمارات التي وقعت معها اتفاقا دفاعيا وحيث لها قاعدتان بحرية وجوية إضافة إلى وحدات برية تقدر بأكثر من 700 جندي. وتشارك هذه القوات منذ أعوام في الحرب على تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي الذي انضمت إليه الإمارات.

كما تسعى باريس منذ أعوام إلى بيع أبوظبي المقاتلة الفرنسية "رافال"، بعدما نجحت في إتمام صفقات مع الهند وقطر ومصر.

وقالت الوزيرة ردا على سؤال لفرانس برس حيال هذه المسألة "إنه أحد المواضيع التي لا أتحدث عنها (...) من الأفضل انتظار لقاء الرئيس (الفرنسي) والشيخ محمد (بن زايد) قبل البوح بالمزيد".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/10/2017