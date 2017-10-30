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الشرق الأوسط

الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى العراق بعد توقف دام 27 عاما

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/10/2017

أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها ستبدأ في تسيير رحلات منتظمة إلى العراق الاثنين بعد توقف استمر 27 عاما. وعلقت الرحلات الجوية بين السعودية والعراق منذ قيام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بغزو الكويت عام 1990.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السعودية، أن الخطوط الجوية في المملكة ستدشن الاثنين أولى رحلاتها المنتظمة لبغداد منذ 27 عاما، وسط تحسن واضح في العلاقات بين الرياض والعراق.

وستقلع طائرة للشركة من مدينة جدة على البحر الأحمر إلى بغداد، بعد نحو أسبوعين من قيام شركة طيران "فلاي ناس" المنخفضة الكلفة بأول رحلة تجارية بين الرياض وبغداد منذ العام 1990 .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "تدشن الخطوط السعودية الاثنين رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة والجمهورية العراقية بعد توقف استمر 27 عاما".

وأضافت أن الخطوة تأتي "مواكبة للنمو والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين".

يذكر أن الرحلات الجوية بين العراق والسعودية ، علقت في آب/اغسطس 1990 بعدما غزت القوات العراقية الكويت.

تقارب سعودي عراقي

وقبل أسبوع، التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض في إطار أولى اجتماعات المجلس الاقتصادي التنسيقي المشترك، والذي يرمي لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الرياض وبغداد.

ويسعى العراق لتحقيق مكاسب اقتصادية من توثيق علاقاته مع الرياض مع مواجهة البلدين لانخفاض في أسعار النفط، فيما تسعى الرياض لمواجهة تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة وضمنها العراق.

وتخطط شركة "فلاي ناس"، التي يملك الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال 34 بالمئة من أسهمها، لتسيير رحلات بين العديد من المطارات السعودية والعراقية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/10/2017

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