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فرنسا

النيابة الفرنسية تطلب السجن المؤبد لشقيق "قاتل تولوز" محمد مراح

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/10/2017

طالبت النيابة الفرنسية الاثنين بالسجن المؤبد لشقيق محمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص بينهم عسكريون من أصول مغاربية وأطفال يهود في جنوب غرب البلاد عام 2012. وقالت المدعية العامة بأن عبد القادر مراح ينبغي ألا يكون مؤهلا لإطلاق السراح المشروط لمدة 22 عاما.

طالبت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية نعيمة غودلوف المتخصصة في قضايا الإرهاب والتطرف الاثنين بالسجن المؤبد بحق شقيق محمد مراح الجهادي الذي قتل سبعة أشخاص بينهم عسكريون من أصول مغاربية وأطفال يهود في جنوب غرب البلاد في العام 2012.

وقالت غودلوف للمحكمة بأن عبد القادر مراح ينبغي ألا يكون مؤهلا لإطلاق السراح المشروط لمدة 22 عاما، وذلك خلال محاكمته التي بدأت في الثاني من الشهر الجاري ووصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وعبد القادر متهم بتسهيل قتل شقيقه محمد مراح لثلاثة جنود في هجومين في بلدة مونتوبان والاعتداء على مدرسة يهودية في تولوز في آذار/مارس 2012، حيث قتل حاخاما وثلاثة أطفال، في سلسلة من الاعتداءات استمرت 9 أيام قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بعد حصار لمنزله في تولوز استمر 32 ساعة.

والاعتداء الذي نفذه مراح باسم تنظيم "القاعدة" كان الأكثر دموية ضد اليهود في فرنسا خلال ثلاثة عقود والأول في موجة عنف شنها جهاديون شباب نشأوا في فرنسا.

وعبد القادر متهم بمساعدة محمد، البالغ 23 عاما حينها، في سرقة دراجة بخارية استخدمها أثناء الاعتداءات، كما يواجه اتهامات بالانتماء لذراع تابع لتنظيم "القاعدة".

وطالبت رودلوف بالسجن عشرين عاما لمتهم ثاني يدعى فتاح مالكي متهم بالتآمر في الاعتداءات. وهو متهم بمد محمد مراح بمسدس آلي، وذخيرة، وسترة واقية من الرصاص.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم الخميس.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/10/2017

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