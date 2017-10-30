الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

زيارة الرئيس المصري إلى فرنسا.. أي أثر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين باريس والقاهرة؟

للمزيد

موضة

مراكش.. كيف غيرت المدينة الحمراء تصاميم إيف سان لوران وعالم الأزياء الراقية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كردستان العراق والجهود الحثيثة لتقسيمه؟

للمزيد

حوار

السياسي اللبناني توفيق هندي: صراع المتطرفين الشيعة والسنة يهدد الأقليات والإسلام المعتدل

للمزيد

ريبورتاج

كولومبيا.. صناعة المجوهرات بالفن العربي

للمزيد

محاور

محاور مع محمد الطوزي: "حراك الريف" و"نضج" المجتمع في المغرب؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

الدوزي.. مطرب مغربي -ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

الدوزي.. مطرب مغربي

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

السعودية.. مشروع بأكثر من 500 مليار دولار لبناء منطقة اقتصادية تشمل الأردن ومصر

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

بلجيكا: توقيف أربعة أشخاص على خلفية اعتداء استهدف قطار "تاليس" عام 2015

© أف ب/ أرشيف | عناصر من الشرطة البلجيكية خلال عملية في حي مولنبيك في بروكسل 18 آذار/مارس 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/10/2017

أعلنت الشرطة البلجيكية الاثنين أنها أوقفت أربعة أشخاص على خلفية اعتداء استهدف قطار "تاليس" عام 2015.

قالت الشرطة البلجيكية الاثنين إنها أمرت بإيقاف أربعة أشخاص في إطار التحقيقات المرتبطة باعتداء وقع في 21 آب/أغسطس 2015 في قطار "تاليس" السريع أثناء توجهه إلى باريس، حيث أطلق عنصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" النار على أحد الركاب وأصابه قبل أن تتم السيطرة عليه.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة البلجيكية أن الشرطة دهمت ستة منازل في محيط بروكسل و"تم توقيف أربعة أشخاص للتحقيق معهم" بشأن الحادثة. وسيقرر القاضي المختص بالتحقيق لاحقا الإجراءات التي ستتخذ بحق الموقوفين.

وأشار البيان إلى أنه "لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات" خلال عمليات التفتيش.

وفي 21 آب/أغسطس عام 2015، فتح المغربي أيوب الخزاني النار في القطار بعد وقت قصير من دخوله إلى الأراضي الفرنسية.

وأصاب راكبين اثنين قبل أن يسيطر عليه عسكريون أمريكيون كانوا في إجازة، ما جنب وقوع مجزرة محتملة قبل ثلاثة أشهر من وقوع الاعتداءات الدامية التي هزت باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 والتي أسفرت عن 130 قتيلا.

وقال الخزاني الذي قاتل في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا للمحققين إنه تلقى التعليمات لتنفيذ الهجوم من عبد الحميد أباعود، وهو بين مدبري اعتداءات باريس عام 2015 والذي أشار الأول إلى أنه التقاه في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/10/2017

  • بلجيكا

    بلجيكا: تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى الهجوم على جنود في بروكسل

    للمزيد

  • بلجيكا - الولايات المتحدة

    بلجيكا: فتى أمريكي يعترف باختراق الموقع الإلكتروني لمطار بروكسل

    للمزيد

  • إرهاب

    صحيفة بلجيكية: سويدي يشتبه في لعبه دورا رئيسيا في اعتداءات باريس

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي