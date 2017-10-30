كردستان العراق والجهود الحثيثة لتقسيمه؟

تابعت الصحف العالمية الصادرة اليوم تداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل وإعلان مسعود برزاني التنحي عن رئاسة إقليم كردستان وأيضا تطورات الأزمة بين مدريد وبرشلونة. كما اهتمت بما سيتم كشفه اليوم من نتائج أولية للتحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. وسلطت الضوء من جهة أخرى على الجولة السابعة لمباحثات أستانا بشأن سوريا.

صحيفة "العربي الجديد" تكتب بقلم الكاتب سيار الجميل: تدنّت الأزمة الحالية بين إقليم كردستان وبغداد إلى مستويات شعبيّة، قبل الاستفتاء، ودارت رحى معارك ساخنة إعلامية وإلكترونية ومهاترات تلفزيونية لا تصدّق، كما أعدت أشرس حرب إعلامية منذ شهرين، قبل زحف القطعات الاتحادية نحو كركوك والمناطق التي سميت متنازعا عليها، ومازالت الأزمة تتفاعل على جبهات متنوعة.

ويقول الكاتب "من خلال هذا يبدو واضحا أن مشكلة العراقيين تكمن في أنهم يتفاهمون ويتحالفون ضد بعضهم، وهم يتصارعون باسم وطن ذبحوه، ودمّروا شعبه، وقسّموه جميعا إلى مكونات وأطياف وأكثريات وأقليات".

أما صحيفة "الشرق الأوسط" فتحدثت في مقال للكاتب عدنان حسين على أن تقسيم إقليم كردستان العراق مطروح على الطاولة.

الكاتب يشير إلى الموقف الذي اتخذه اثنان وثلاثون حزبا في كردستان إثر اجتماعهم الاسبوع الماضي في اربيل والذين شددوا فيه خاصة على ضرورة الحفاظ على وحدة الصفّ بين الأطراف السياسية، وإدانة الهجمات العسكرية والقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد كردستان، وعدم التخلي عن نتائج الاستفتاء والاستعداد لإجراء حوار غير مشروط مع بغداد.

وبحسب صاحب المقال، موقف هذه الأحزاب لم يأت من فراغ، فمنذ مدّة هناك جهود حثيثة لتفجير صراع بين الأحزاب الكردستانية على خلفية صراعات على الإدارة والموارد أيضاً.

حول الأزمة بين مدريد وبرشلونة، سلطت صحيفة "لافنغارديا الكاتالونية" الضوء على تظاهر مئات الآلاف في شوارع برشلونة تأييدا لوحدة اسبانيا والمطالبة بسجن رئيس الإقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون الذي أقالته السلطات الإسبانية الجمعة.

الصحيفة تنشر في هذا الإطار صورة كاريكاتورية لبوتشيمون وتقول إن مغامرته وصلت إلى نهايتها بتفعيل المادة مئة وخمسة وخمسون. وتضيف بأن الانفصالي يجد نفسَه وحيدا من دون أي دعم ويعجز عن التراجع عن إعلان الاستقلال.

صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية سلطت من جانبها الضوء على ما يجري في كاتالونيا ونشرت تحقيقا لمبعوثها الخاص إلى برشلونة حاور فيه عددا من الكاتالونيين الرافضين للاستقلال عن إسبانيا.

وفي هذا التحقيق أكد المناهضون للاستقلال أنهم ارتكبوا خطأً فادحا بعدم التصدي للانفصاليين منذ البداية وترك المجال مفتوحا لهم...

موضوع اخر استأثر باهتمام الصحف ويتعلق بالكشف اليوم عن النتائج الأولية للتحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقول: في الولايات المتحدة الامريكية ينتظرُ الجميع وبفارغ الصبر الكشف عن الاتهامات الأولى... والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريون يدخلون معركةً كبيرة مع الديمقراطيين وهيلاري كلينتون التي خاضت السباق الرئاسي ضد ترامب.

في ظل هذا يحاول ترامب وعبر تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي، تبرئةَ نفسه من أي تواطؤ مع روسيا خلال حملته الرئاسية، تكتب الصحيفة.

هذا وكتب موقع "هافينغتون بوست" أن واشنطن تحبس أنفاسها بانتظارِ الكشف عن الاتهامات الأولى بالتواطؤ بين دونالد ترامب وموسكو.

"بالكشف عن أول الاتهامات في هذه القضية، يدخل التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر مرحلةً جديدة لحل لغز التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الذي ألقى بضلاله على حكم ترامب منذ وصوله للسلطة ووسع هوة الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، يضيف الموقع متسائلا عن تداعيات ما سيتم كشفه؟

بخصوص سوريا أوردت صحيفة "العربي الجديد" ومقالا للكاتبة سميرة المسالمة تحت عنوان "مفاتيح زنازين السوريين في أستانا سبعة"

الكاتبة تقول "تحاول روسيا حشد التأييد الشعبي لاتفاقات أستانا بشأن سوريا، وذلك بترويج عناوين الملفات التي تناقشها الجولة السابعة، وهي ملف الأسرى والمعتقلين والرهائن، حيث بقي هذا الملف معتقلاً نحو سبع سنوات، بعيداً عن أي جهد دولي فعال.

يأتي ترويج مباحثات أستانا سبعة بشأن ملف المعتقلين في وقت تعرف فيه روسيا مأزقا بشأن مصداقيتها في تنفيذ استحقاقات مناطق خفض التصعيد، إذ ما زالت قوات النظام تستخدم سلاحَها ضد الأهالي في هذه المناطق، تشرح الكاتبة.

إعداد مفيدة برهومي