أمير قطر يتهم دول الحصار بالسعي إلى "تغيير النظام" في بلاده

في تصريح تلفزيوني، اتهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، السعودية وحلفاءها بالسعي إلى تغيير النظام في بلاده. وهي المرة الأولى التي تتهم فيها الدوحة جيرانها صراحة بمحاولة زعزعة نظامها.

في مقابلة تلفزيونية الأحد مع برنامج "60 دقيقة" عبر محطة "سي بي إس"، اتهم أمير قطر السعودية وحلفاءها العرب بالسعي إلى إطاحة حكومته، وذلك في ظل استمرار الأزمة التي تعصف بالخليج. وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المقابلة "إنهم يريدون تغيير النظام. هذا واضح جدا".

وأضاف "التاريخ يظهر لنا ويعلّمنا أنهم حاولوا فعل ذلك سابقا في العام 1996 بعد أن أصبح والدي أمير (البلاد). وقد أظهروا ذلك في شكل واضح جدا خلال الأسابيع الفائتة". وقال "إنهم لا يحبون استقلالنا والطريقة التي نفكر بها ورؤيتنا للمنطقة". وتابع أمير قطر "نريد حرية التعبير لشعوب المنطقة. وهم غير راضين عن ذلك. يعتقدون أن هذا يشكل تهديدا لهم".

يذكر أنه حتى الآن، لم تكن الدوحة قد اتهمت جيرانها صراحة بمحاولة تغيير نظامها. وصرح الأمير "قالوا في الإعلام إن هذا النظام يجب أن يكون مقبولا بشكل أكبر بالنسبة إلى جيرانه. يريدون القول إن علينا ان نتبعهم بدلا من أن نكون مستقلين. هذا هو ما يريدون قوله، هذا هو ما يريدونه".

أزمة تعصف بدول الخليج

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وتسعى السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة إلى الحد من نفوذ إيران في المنطقة، خصوصا في ظل السياسة المتشددة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الجمهورية الإسلامية.

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون في الدوحة أن أطراف الأزمة في الخليج وبينها خصوصا السعودية وقطر، ما زالت غير مستعدة للحوار. وقال "ليس هناك مؤشر قوي على استعداد الأطراف للحوار (...) ولا يمكن إجبار الناس على أن يتحادثوا إن كانوا غير مستعدين لذلك".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 30/10/2017