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الشرق الأوسط

أستانة: بدء الجولة السابعة من محادثات السلام حول سوريا

© فرانس 24 | جولة محادثات في أستانة حول سوريا في 15 أيلول/سبتمبر 2017

فيديو إبراهيم ميلي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/10/2017

تنطلق الاثنين في كازاخستان الجولة السابعة من المحادثات بين النظام السوري وممثلين لفصائل المعارضة. وتدور المفاوضات في هذه الجولة حول الوضع الإنساني في سوريا، خاصة بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تشرين الأول/أكتوبر أن أكثر من 1100 طفل في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة يعانون من سوء تغذية حاد.

أفادت السلطات الكازاخستانية بانطلاق جولة جديدة من المحادثات الاثنين بين النظام السوري وممثلين لفصائل المعارضة ستتركز بصورة خاصة حول الوضع الإنساني الذي يثير مخاوف متزايدة.

وهي سابع جولة في هذه المفاوضات التي ترعاها روسيا وإيران حلفيتا دمشق، وتركيا الداعمة لفصائل معارضة، وقد أدت خصوصا حتى الآن إلى تشكيل أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا.

وأوردت وزارة الخارجية في كازاخستان أن هذه الجولة التي تستمر يومين ستتضمن مشاورات ضمن جلسات مغلقة الاثنين فيما يصدر بيان صحفي الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية أنور جايناكوف "بدأت المفاوضات في جلسة مغلقة". وأوضح أن وفود النظام السوري والفصائل المعارضة وكذلك الدول الراعية للمفاوضات وصلت إلى أستانة.

وتركز محادثات السلام في أستانة على المسائل العسكرية والتقنية وتتم بموازاة محادثات سياسية في جنيف. وتهدف المحادثات إلى وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من 330 ألف شخص وأدى إلى نزوح الملايين في غضون ست سنوات.

وفي إطار محادثات أستانة، توصلت روسيا وإيران وتركيا في أيار/مايو إلى اتفاق لإقامة أربع مناطق خفض توتر في سوريا، في محافظتي إدلب وحمص ومنطقة الغوطة الشرقية وفي الجنوب، وقد أدى ذلك  إلى تراجع ملموس في المعارك.

وينص اتفاق خفض التوتر على وقف الأعمال القتالية بما فيها الغارات الجوية، بالإضافة إلى نشر قوات شرطة تركية وإيرانية وروسية لمراقبة تطبيق الاتفاق.

ولاحقا أعلنت الدول الثلاث منتصف أيلول/سبتمبر الاتفاق على نشر مراقبين منها في منطقة خفض التوتر الرابعة التي تضم إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات حماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال) المحاذية لها.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تشرين الأول/أكتوبر أن أكثر من 1100 طفل في منطقة الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام قرب دمشق يعانون من سوء تغذية حاد.

ومن المقرر عقد دورة جديدة من المفاوضات حول سوريا في جنيف اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر برعاية الأمم المتحدة.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 30/10/2017

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