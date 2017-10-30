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فرنسا

ماكرون يوقع قانون مكافحة الإرهاب ليحل مكان حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات 2015

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/10/2017

وقع الرئيس الفرنسي الاثنين قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل والذي أقره البرلمان في 18 تشرين الأول/أكتوبر. وسيحل القانون مكان حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بباريس.

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أمام الكاميرات في مكتبه بقصر الإليزيه قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بباريس.

وقال ماكرون: "هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارئ اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر مع ضمان أمن مواطنينا".

وأضاف إن القانون "يمكن أن يسري اعتبارا من غد" الثلاثاء ولكنه سيدخل حيز التطبيق حين ترفع حالة الطوارئ منتصف ليل الأربعاء، بحسب الرئاسة.

ويتضمن القانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان في 18 تشرين الأول/أكتوبر، تعزيز صلاحيات السلطة الإدارية (وزارة الداخلية والمسؤولون المحليون) في فرض تحديد نطاق حركة أي شخص والقيام بعمليات تفتيش وغلق أماكن عبادة ومراقبة الهويات عند الحدود، كل ذلك بدون إذن قضائي.

وسبق تطبيق هذه الإجراءات ضمن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 2015.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس ماكرون الثلاثاء خطابا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ (شرق فرنسا) سيركز على الدفاع عن هذا القانون.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/10/2017

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