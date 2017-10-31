المحكمة الدستورية الإسبانية تعلق استقلال كاتالونيا ورئيس الإقليم يدعو إلي "إبطاء" العملية برمتها

دعا كارلس بيغديمونت، رئيس كتالونيا، الثلاثاء من بروكسل إلى "إبطاء" عملية استقلال الإقليم لتجنب الاضطرابات، كما نفى خبر عزمه طلب اللجوء من بلجيكا وأكد أنه سيحترم نتائج الانتخابات التي دعت إليها مدريد في ديسمبر/كانون الأول المقبل. كما أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية قرارا بتعليق استقلال كاتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد.

دعا رئيس كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، إلى "إبطاء" عملية استقلال إقليم كاتالونيا لتجنب الاضطرابات، في وقت وضعت الحكومة الإسبانية الاقليم تحت وصايتها.

كلمة رئيس إقليم كاتالونيا من بروكسل

ونفى بيغديمونت خلال المؤتمر الصحفي أنه يعتزم طلب اللجوء في بلجيكا مشيرا إلى أنه سيبقى هناك لأسباب "أمنية". وأكد أنه "سيحترم" نتائج الانتخابات المقررة في 21 كانون الأول/ديسمبر التي دعت إليها مدريد.

كلمة رئيس إقليم كاتالونيا من بروكسل

تعليق إعلان استقلال كاتالونيا

وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية الثلاثاء إعلان استقلال كاتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد، حسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن "هيئة المحكمة (التي انعقدت) بكامل أعضائها علقت إعلان الاستقلال" الذي تبناه الجمعة البرلمان الكاتالوني.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 31/10/2017