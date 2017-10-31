رئيس بلدية نيويورك: حادث الدهس عمل "إرهابي" أوقع ثمانية قتلى

أعلن رئيس بلدية نيويورك عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين، بعدما دهس سائق شاحنة صغيرة بعد ظهر الثلاثاء حشدا من المارة وسائقي الدراجات الهوائية. وأضاف "استنادا إلى المعلومات الفورية المتوفرة هذا عمل إرهابي".

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة آخرين بعد ظهر الثلاثاء في جنوب مانهاتن بعملية دهس لحشد من المارة وسائقي الدراجات الهوائية نفذها سائق شاحنة صغيرة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله.

وبحسب وسائل إعلام عديدة بينها نيويورك بوست وديلي نيوز، لدى خروج منفذ الهجوم من الشاحنة الصغيرة التي تبين أنها مستأجرة صاح "الله أكبر"، إلا أن هذه المعلومة لم يؤكدها أي مسؤول أو مصدر رسمي.

وقال رئيس البلدية بيل دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي عقده في موقع الهجوم في جنوب غرب مانهاتن وشارك فيه كل من حاكم الولاية وقائد الشرطة إنه "استنادا إلى المعلومات الفورية المتوفرة هذا عمل إرهابي".

وأضاف رئيس البلدية الديموقراطي "هذا يوم عصيب جدا على نيويورك"، مطالبا سكان المدينة بتوخي اليقظة أكثر من العادة والإبلاغ عن أي أمر مريب.

كلمة جيمس أونيل مفوض شرطة نيويورك

وقال جيمس أونيل مفوض شرطة نيويورك متحدثا إلى جوار رئيس البلدية في المؤتمر الصحفي إن السائق رجل يبلغ من العمر 29 عاما. وأضاف أن السلطات لن تكشف عن هويته في الوقت الحالي.

وأفادت الشرطة بأن سائق السيارة خرج منها شاهرا سلاحا وهميا فأطلق عناصرها النار عليه.

إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في مانهاتن بنيويورك Shooting/car ramming incident #Manhattan (New York), multiple injured. (graphic video) pic.twitter.com/U1e70RFZAf NewsBlog breaking (@NBbreaking) October 31, 2017

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفذ عملية الدهس "الإرهابية" بأنه "شخص مختل ومريض جدا".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنه "في مدينة نيويورك يبدو أن هناك هجوما آخر نفذه شخص مختل ومريض جدا. قوات الأمن تتابع هذا الأمر من كثب. ليس في الولايات المتحدة".

ووقع الهجوم بعيد الساعة 15,00 (19,00 ت غ) على جادة هيوستن ستريت الرئيسية التي كانت مكتظة في هذا اليوم المشمس بمتنزهين ومتسوقين كانوا يستعدون لقضاء عيد الهالوين.

وهي المرة الأولى منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي يسقط فيها قتلى في هجوم إرهابي في نيويورك.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 31/10/2017