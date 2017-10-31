تونس: انطلاق الجلسة الثانية في محاكمة المتهمين باعتداء متحف باردو بحضور محامين فرنسيين

شهدت العاصمة التونسية صباح الثلاثاء انطلاق الجلسة الثانية في محاكمة المتهمين بالاعتداء على متحف باردو الذي حصل في آذار/مارس 2015، وأدى لمقتل 22 شخصا (شرطي تونسي و21 سائحا غربيا)، بحضور محامين فرنسيين. وسيحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب ما يجعلهم عرضة لعقوبة الإعدام.

افتتح القضاء التونسي الجلسة الثانية في محاكمة المتهمين بالاعتداء على متحف باردو صباح الثلاثاء في العاصمة التونسية بحضور محامين فرنسيين. وكان الاعتداء قد حصل عام 2015 وأوقع 22 قتيلا بينهم 21 سائحا غربيا.

ووضعت قاعة المحكمة تحت رقابة أمنية مشددة كما تم توفير ترجمة فورية إلى الفرنسية، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

ويلاحق في الاعتداء 26 متهما بينهم أربعة غير موقوفين، بحسب مصدر قضائي. وبين هؤلاء شرطي متهم بعدم تقديم المساعدة لشخص في وضع خطر، بحسب محاميه.

وحضر 18 متهما الثلاثاء إلى المحكمة.

وبعد افتتاح المحاكمة بتكتم في تموز/يوليو 2017 إذ لم يتلق الضحايا دعوات، تمثل بعضهم الثلاثاء بمحام.

وقال المحامي عن 27 طرفا مدنيا جيرار شملة "نحن هنا ببساطة لنطلب العدل. العدل يعني الشفافية والحقيقة و(إمكانية) الوصول (إلى المعلومات). لا نطلب أكثر من ذلك".

وعبر عن أمله في تأجيل الجلسة لتوفير الظروف ليتمكن الضحايا من متابعة المحاكمة في تونس أو عن بعد كما طلب تمكين من يرغبون في إسماع صوتهم من ذلك.

وكان تم تأجيل الجلسة الأولى التي قدمت على أنها محض "شكلية".

ويحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد صيف 2015. وهو ما يجعلهم عرضة لعقوبة الإعدام لكن هذه العقوبة لم تطبق في تونس منذ 1991.

يذكر أنه في 18 آذار/مارس 2015 أطلق مسلحان النار في متحف باردو الشهير بالعاصمة التونسية ما أدى إلى مقتل 21 سائحا وشرطيا. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الاعتداء.

وأوقفت السلطات التونسية 20 شخصا وأكدت أنه فككت "80 بالمئة من الخلية" المتورطة في الاعتداء.

غير أنه بعد بضعة أشهر من الاعتداء تم الإفراج عن ثمانية منهم بينهم رجل كان قدم باعتباره المسؤول الرئيسي عن الاعتداء.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/10/2017