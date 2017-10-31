بريطانيا: محاكمة رجل وامرأة خططا لهجوم إرهابي بعد تعارفهما على الإنترنت

أفادت النيابة العامة البريطانية أن رجلا وامرأة مثلا أمام محكمة في لندن الاثنين بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي. وتعرف الشخصان على بعضهما البعض عبر موقع إلكتروني للتعارف، وخططا لتنفيذ اعتداء بفضل الإنترنت.

أفادت السلطات البريطانية أن رجلا وامرأة تعارفا عبر موقع إلكتروني للتعارف بين المسلمين مثُلا أمام محكمة في لندن الاثنين بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم جهادي مستوحى من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبحسب النيابة العامة فإن منير محمد (36 عاما) تعرّف على الصيدلانية رويدا الحسن (33 عاما) عبر موقع "سنغل مسلم دوت كوم" حيث وضعت إعلانا تبدي فيه رغبتها بالتعرف إلى رجل "بسيط، بسيط جدا، ونزيه، ومستقيم، ويخاف الله قبل أي شيء آخر".

وذكرت المدعية العامة آن وايت أن المتهمين مثلا الاثنين أمام محكمة أولد بايلي في العاصمة البريطانية، مشيرة إلى أن "هذه القضية تجسد العصر الذي نعيش فيه وتظهر كيف أن التحضير لأفعال إرهابية سهل نسبيا بفضل الإنترنت".

وبحسب اللائحة الاتهامية فإن "منير محمد كان مصمما على تنفيذ اعتداء ذئب منفرد، ورويدا الحسن كانت على علم بضلوعها في هذا المخطط".

وأكدت المدعية العامة أنه بصفتها صيدلانية فإن "رويدا الحسن كانت تتمتع بمعرفة مهنية بالمواد الكيميائية" وقد "ساعدت محمد من خلال تزويده بمعلومات عن المكوّنات اللازمة لصنع قنبلة وكيفية الحصول عليها وساعدته في أبحاثه".

واعتقل محمد في كانون الأول/ديسمبر 2016 وعُثر بحوزته على اثنين أو ثلاثة من المكونات اللازمة لصنع قنبلة بيروكسيد الأسيتون التي غالبا ما يستخدمها تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي في هجماته.

كما عثر المحققون بحوزة محمد على كتيّبات تشرح طريقة صنع المتفجرات، وكيفية صنع صواعق تفجير بواسطة هواتف نقالة، إضافة إلى مادة الريسين الشديدة السمية التي تستخرج من بزور نبات الخروع.

وبحسب المدعية العامة فإن محمد كان على اتصال عبر فيس بوك برجل كان يظنه قياديا في تنظيم "الدولة الإسلامية" وأعرب له طواعية عن رغبته بالحصول على "عمل جديد في المملكة المتحدة" أي تنفيذ اعتداء.

وبايع محمد تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي في آب/أغسطس 2016، بحسب المصدر نفسه.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/10/2017