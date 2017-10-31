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رياضة

مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان يمدد عقده حتى نهاية كأس أوروبا 2020

© أ ف ب / أرشيف | ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي في ملعب سان دوني في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/10/2017

مدد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان عقده حتى نهاية كأس أوروبا 2020 بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد. ويتولى ديشان المهمة مع منتخب "الديوك" منذ صيف 2012 وأصبح أكثر المدربين فوزا مع المنتخب (43 مباراة).

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايت الثلاثاء أن مدرب المنتخب ديدييه ديشان مدد عقده حتى نهاية كأس أوروبا 2020.

وقال لو غرايت في مؤتمر صحفي "ديدييه بالنسبة لي هو الأفضل، لا شك في ذلك. إن كامل أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي يدعمون هذا التمديد".

ويتولى ديشان (49 عاما)، المتوج كلاعب مع منتخب فرنسا بكأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000، المهمة مع منتخب "الديوك" منذ صيف 2012 خلفا للدولي السابق أيضا لوران بلان، وأصبح أكثر المدربين فوزا مع المنتخب (43 مباراة)، أمام ميشال هيدالغو (41 فوزا بين 1976 و1984).

وقاد ديشان المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل قبل أن يخسر أمام نظيره الألماني صفر-1، ثم إلى المباراة النهائية لكأس أوروبا صيف 2016 على أرضه وخسرها أمام نظيره البرتغالي صفر-1 بعد التمديد.

بدأ النجم الدولي السابق مسيرته التدريبية مع موناكو (2004)، ثم مع يوفنتوس الإيطالي (2007)، قبل أن يتوج مع مرسيليا بلقب الدوري الفرنسي في 2010.

وسيعلن ديشان الخميس أسماء اللاعبين للمباراتين الوديتين ضد ويلز في 10 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد فرنسا الدولي، وألمانيا في 14 منه في كولن.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/10/2017

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