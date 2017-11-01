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أمريكا

ترامب يأمر بتشديد إجراءات مراقبة الأجانب بعد اعتداء نيويورك

© أ ف ب

فيديو ليلى الطيبي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/11/2017

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء أنه أمر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بتشديد إجراءات مراقبة الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة، وذلك عقب حادثة الدهس جنوب مانهاتن التي أودت بحياة ثمانية أشخاص. وبينما لم تدل السلطات بأي معلومات حول هوية منفذ الهجوم، إلا أن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أنه أوزبكي مقيم في الولايات المتحدة منذ العام 2010.

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء بتشديد إجراءات مراقبة الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة، وذلك بعيد "الهجوم الإرهابي" الذي أوقع ثمانية قتلى في نيويورك ونفذه سائق شاحنة صغيرة دهس حشدا من المارة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لقد أمرت لتوي وزارة الأمن الداخلي بتشديد إجراءات برنامج التحقق الصارمة أصلا". وأضاف أن "النزاهة السياسية أمر جيد ولكن ليس هنا".

تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اعتداء مانهاتن

وكان ثمانية أشخاص قد قتلوا وأصيب 11 آخرون بجروح في جنوب مانهاتن في "عمل إرهابي" نفذه سائق شاحنة صغيرة دهس حشدا من المارة وسائقي الدراجات الهوائية وصدم حافلة مدرسية قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله، كما أعلنت السلطات في نيويورك.

منفذ الاعتداء كان يحمل مسدسا وبندقية مزيفان

ومع أن السلطات لم تدل بأي تفاصيل عن هوية مرتكب الهجوم سوى أنه رجل عمره 29 عاما وأصيب بجروح خلال اعتقالها إياه، فقد أشارت وسائل إعلام عديدة إلى أنه أوزبكي يقيم في الولايات المتحدة منذ 2010 وأنه صاح "الله أكبر" لدى ترجله من الشاحنة التي كانت مستأجرة، شاهرا مسدسا وبندقية تبين لاحقا أنهما مزيفان.

وهذه هي المرة الأولى منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي يسقط فيها قتلى في هجوم إرهابي في نيويورك.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 01/11/2017

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