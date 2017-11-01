اعتداء مانهاتن: خمسة أرجنتينيين وبلجيكية ضمن قتلى عملية الدهس

أعلنت الأرجنتين مقتل خمسة من رعاياها في عملية الدهس التي وقعت جنوب مانهاتن بالولايات المتحدة مساء الثلاثاء. كما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز مقتل امرأة بلجيكية وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم. وكانت شاحنة صغيرة قد دهست عددا من الأشخاص في جادة هيوستن ستريت الرئيسية التي كانت مكتظة بالمتنزهين، موقعة ثمانية قتلى، قبل أن تتمكن قوات الأمن من اعتقال السائق.

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة آخرين بعد ظهر الثلاثاء في جنوب مانهاتن بعملية دهس لحشد من المارة وسائقي الدراجات الهوائية نفذها سائق شاحنة صغيرة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله.

وقال رئيس البلدية بيل دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي عقده في موقع الهجوم في جنوب غرب مانهاتن وشارك فيه كل من حاكم الولاية وقائد الشرطة إنه "استنادا إلى المعلومات الفورية المتوفرة هذا عمل إرهابي".

وأضاف رئيس البلدية الديمقراطي "هذا يوم عصيب جدا على نيويورك"، مطالبا سكان المدينة بتوخي اليقظة أكثر من العادة والإبلاغ عن أي أمر مريب.

كلمة جيمس أونيل مفوض شرطة نيويورك

وقال جيمس أونيل مفوض شرطة نيويورك متحدثا إلى جوار رئيس البلدية في المؤتمر الصحفي إن السائق رجل يبلغ من العمر 29 عاما. وأضاف أن السلطات لن تكشف عن هويته في الوقت الحالي.

وأفادت الشرطة بأن سائق السيارة خرج منها شاهرا سلاحا وهميا فأطلق عناصرها النار عليه.

خمسة أرجنتينيين وبلجيكية بين القتلى

من جانبها، أعلنت الأرجنتين أن خمسة من رعاياها قتلوا في الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان إن القتلى "هم من مدينة روزاريو وهم مجموعة أصدقاء كانوا يحتفلون بالذكرى الثلاثين لانتهاء دراستهم في مدرسة البوليتكنيك" في روزاريو، المدينة الواقعة على بعد 300 كلم شمال العاصمة بوينوس ايرس. وأضافت أن أرجنتينيا سادسا كان من ضمن مجموعة الأصدقاء هذه أصيب بجروح في الاعتداء.

كما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز مقتل امرأة بلجيكية وإصابة ثلاثة بلجيكيين آخرين في الهجوم. وقال رايندرز وهو أيضا نائب رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر "أعلن بعميق الحزن أن هناك ضحية بلجيكية" في عداد قتلى هجوم مانهاتن، معربا عن "تعازيه للعائلة والأصدقاء".

ولاحقا أعلن الوزير على تويتر أنه إضافة إلى القتيلة البلجيكية فإن ثلاثة بلجيكيين أصيبوا بجروح في اعتداء نيويورك.

ووقع الهجوم بعيد الساعة 15,00 (19,00 ت غ) على جادة هيوستن ستريت الرئيسية التي كانت مكتظة في هذا اليوم المشمس بمتنزهين ومتسوقين كانوا يستعدون لقضاء عيد الهالوين.

وهي المرة الأولى منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي يسقط فيها قتلى في هجوم إرهابي في نيويورك.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

نشرت في : 01/11/2017