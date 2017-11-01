وعد بلفور... وحل الدولتين؟

عملية الدهس في منهاتن في نيويورك واختتام مفاوضات أستانا إلى جانب مئوية وعد بلفور وتداعيات الأزمة بين بغداد وإربيل ومصير خليفة "الدولة الإسلامية"، تلك هي أهم المواضيع التي تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم.

حول عملية الدهس في منهاتن بنيويورك، تكتب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" مدينتنا تتعرض لهجوم والإرهاب الإسلامي يعود إلى نيويورك ويعتدي عليها.

"الكابوس الذي حصل في مدينة نيس الفرنسية ولندن وبرلين وبرشلونة والقدس يضرب نيويورك المدينة الحرة والمنفتحة... سائق الشاحنة ينفذ عمليته وينتقم من المدينة هاتفا الله أكبر... تقول الصحيفة وتتساءل هل أن ما حدث يعني أن هناك خللا أمنيا وهل هذا يعني أن المدن الأمريكية ليست في مأن من العمليات الإرهابية؟

صحيفة "واشنطن بوست" تحدثت من جانبها عن العملية وركزت خاصة على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف الحادث بالهجوم الإرهابي ودعا إلى التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

"واشنطن بوست" تقول عملية نيويورك سيستغلها ترامب لتنفيذ مخططاتها المتعلقة بالهجرة ويشدد أكثر الإجراءات على مواطني عدة دول خاصة المسلمة منها.

بشأن ختام الجولة السابعة من محادثات السلام في أستانا، صحيفة "العرب" تناولت الموضوع في مقال للكاتبة هوزان خداج تحت عنوان "روسيا وهشاشة الحل في سوريا".

الكاتبة ترى أن «التدخل الروسي في سوريا قد شكل انقلابا نوعيا في طبيعة إدارة الحرب والحلول. وأن روسيا استطاعت إملاء شروطها عسكريا وسياسيا، بفرضها مباحثات أستانا.

وبحسب رأي صاحبة المقال، ما قدّمته روسيا في إدارة العملية السياسية بعد تفريغ مباحثات جنيف لصالح أستانا لم يصل إلى مرحلة إيجاد رؤية سياسية تنهي الصراع وتضمن استقرار سوريا، ومناطق خفض التصعيد لم تلغ المخاطر من احتمال تقسيم سوريا.

من جهة أخرى اهتمت صحيفة "العرب" بوعد بلفور الذي تمر غدا مئة سنة عليه والذي أيدت فيه بريطانيا إقامة وطن قومي لليهود في فلسيطن.

الصحيفة وبقلم الكاتب خير الله خير الله، تتحدث عن هذا الوعد وعن نجاح إسرائيل وفشلها.

الكاتب يقول "هناك تجاهل عربي دائم لموازين القوى القائمة في كل مرحلة من المراحل التي رافقت صدور وعد بلفور وصولا إلى المشروع الإسرائيلي الحالي القائم على استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها من جهة ونشر الفوضى في المنطقة العربية من جهة أخرى".

ويضيف "نجحت إسرائيل في تحويلِ الوعد إلى دولة قائمة على القسم الأكبر من أرض فلسطين، لكنّها فشلت فشلا ذريعا في إلغاء الشعب الفلسطيني".

عن الموضوع ذاته أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" مقالا للكاتب بكر عويضة.

الكاتب يقول "يبدو أن ما عبر عنه الفلسطينيون من غضب تجاه اعتزام الحكومة البريطانية إحياء مئوية «وعد بلفور» بطريقة احتفالية، أثمر محاولة استرضائية أقدم عليها بوريس جونسون، وزير الخارجية، عبر مقال نشرته «ديلي تلغراف» الاثنين الماضي، خلاصتُه دعوةٌ لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".

"حل الدولتين، كلام كرره ساسة مختلف العالم وخاصة الغرب منذ ما بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام ألف وتسع مئة وثمانية وسبعين بين مصر وإسرائيل، إنما بلا سعي جاد لوضعه موضع التنفيذ"... يشرح الكاتب.

أما صحيفة "القدس العربي" فاختزلت حصاد مئة سنة من وعد بلفور في هذا الكاريكاتير الذي يظهر الرعاية التي ما فتئت إسرائيل تحظى بها، وتضييقها الخناق على الفلسطينيين.

بخصوص تطورات الأزمة بين بغداد وإربيل، صحيفة "العربي الجديد" وفي إطار متابعتها لما يجري نشرت مقالا حول الأخطاء التي ارتكبها مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق.

في هذا المقال للكاتب مروان قبلان، نقرأ أنه "بعد أكثر من أربعة عقود من قيادة العمل السياسي الكردي في العراق، خلفا لوالده الملا مصطفى البارزاني، انطوت صفحة رئيس إقليم كردستان، بعد مغامرة فاشلة جديدة لإنشاء دولة مستقلة".

"وبدلا من أن يغدو بطلا للاستقلال الكردي كما كان يشتهي، انتهى مسعود مهزوماً منبوذاً، وهو يحاول استعادة حلم والده الذي عمل، هو الآخر، على إنشاء دولة كردية في مهاباد في (إيران) عام ألف وتسع وستة وأربعين إلا أن هذه الدولة لم تعمر أكثر من عشرة أشهر".

في سياق متصل بالعراق تساءلت "القدس العربي" أين اختفى خليفة الدولة الإسلامية.

الكاتب صادق الطائي يقول "منذ انتهاء عمليات تحرير محافظة نينوى العراقية بالكامل، والأخبار تتسرب معلنة عن ضربة جوية أمريكية أو روسية قضت على من يعرف بـ"خليفة الدولة الإسلامية"، ثم تكذب تلك الأخبار.

ويضيف الكاتب قائلا "التنظيم اليوم لم يعد يسيطر سوى على بعض الجيوب في القائم غرب الأنبار في العراق، وفي البوكمال شرق سوريا، والمدينتان في طريقهما للتحرير، إذن أين اختفى الخليفة؟ هل انتقل إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم في دول أخرى مثل سيناء المصرية، أو سرت غرب ليبيا أو نيجيريا؟" يتساءل صاحب المقال.

إعداد مفيدة برهومي