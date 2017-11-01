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فرنسا

فرنسا: حزب "الجمهوريون" يطرد وزيرين ونائبي برلمان من صفوفه لدعمهم ماكرون

© أ ف ب | رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب يلقي كلمة أمام الجمعية الوطنية في 31 من تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/11/2017

أعلن المكتب السياسي لحزب "الجمهوريون" اليميني الفرنسي الثلاثاء طرد وزيرين ونائبي برلمان موالين للرئيس إيمانويل ماكرون من صفوفه، متهما إياهم "بتأييد الغالبية الرئاسية بشكل فردي". وشمل القرار وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانان ووزير الدولة للانتقال البيئي سيباستيان لوكورنو، والنائبين فرانك ريستر وتييري سولير.

قرر المكتب السياسي لحزب "الجمهوريون" اليميني بفرنسا طرد اثنين من الوزراء واثنين من النواب الموالين للرئيس إيمانويل ماكرون من صفوفه. كما أعلن المكتب السياسي أنه "اخذ علما" الثلاثاء بمغادرة رئيس الوزراء إدوارد فيليب صفوفه.

وبالإضافة إلى رئيس الوزراء، شمل القرار وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانان ووزير الدولة للانتقال البيئي سيباستيان لوكورنو، والنائبين فرانك ريستر وتييري سولير. ويبلغ عدد نواب حزب الجمهوريين في البرلمان حاليا المئة.

واتهم الحزب اليميني أعضاءه الموالين لماكرون بتأييد "الغالبية الرئاسية بشكل فردي"، ودعمهم "مرشحين بمواجهة مرشحين" من الحزب.

وكان ماكرون قد خاض حملته الانتخابية الرئاسية بعيدا عن اليمين أو اليسار التقليديين، معربا عن نيته تشكيل حكومة تشاركية تضم جميع التيارات.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 01/11/2017

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