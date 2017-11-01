دوري أبطال أوروبا: موناكو يفسد عرس بشكتاش ويؤجل صعوده لثمن النهائي

فشل فريق بشكتاش إسطنبول في تخطي ضيفه موناكو وإحراز التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتعادل الفريقان بهدف لمثله مساء الأربعاء على ملعب "فودافون بارك" في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة. واحتفظ "النسور السوداء" بالصدارة، فيما مهمة موناكو - بنقطتين - أصبحت شبه مستحيلة.

لم يكتمل العرس في مدينة إسطنبول وبالتحديد في حي بشكتاش إذ أن فريق "النسور السوداء" فشل في الفوز على مضيفه الفرنسي موناكو وتعادل معه بنتيجة 1-1 على ملعب "فودافون بارك" في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وضمن "فريق الشعب" صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، فيما باتت وضعية موناكو محرجة برصيد نقطتين وهو يقترب شربا شربا من الخروج المبكر بعد أن بلغ الدور نصف النهائي في النسخة السابقة.

ملعب نادي بشكتاش، "فودافون بارك" © علاوة مزياني

وأمام جمهور غفير رائع بلغ عدده نحو 40 ألف مشجع تقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان، تعثر زملاء قناص الأهداف جنك توسون وأخفقوا في مهمتهم بإحراز التأهل لدور الـ 16 للمرة الأول في تاريخهم. وتعالت الهتافات والأهازيج خلال تسعين دقيقة وقدمت الدعم اللازم إلا أن ذلك لم يكف بالنسبة إلى لاعبي المدرب شينول غونيش.

وكان فريق موناكو المحروم من قائده وهدافه رداميل فالكاو أول من اقترب من هز الشباك عندما تصدى الحارس فابري لرأسية المدافع أندريا راغي في الدقيقة 14 إثر ضربة ركنية نفذها اللاعب الشاب الواعد توما ليمار. كما كاد المهاجم ماركوس لوبيس من مباغتة بشكتاش عندما توغل في الدفاع قبل تدخل فابري السريع (37).

وسيطر فريق إسطنبول على المباراة وخلق عدة فرص أضاعها مهاجميه. ففي الدقيقة 19، فشل الثنائي توسون وريان بابل من تحويل تمريرة ريكاردو كواريسما لهدف. في الدقيقة 25، مرر كواريسما في العمق لتولغاي أرسلان الذي مرر بدوره لتوسون ولكن الأخير تأخر عن الكرة فاستعادها دفاع موناكو.

وتلقى أوغوزان أوزياكوب كرة على طبق من ذهب من كواريسما في الدقيقة 36 ليتوغل في الجهة اليسرى لدفاع موناكو فيتقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء إلا أن تمريره لم تصل توسون إذ أن الحارس دنيجال سوباسيتش أخرج الكرة ضربة زاوية.

وصول حافلة فريق موناكو لملعب نادي بشكتاش، "فودافون بارك"

وفعلها قلب هجوم الفريق الفرنسي ماركوس لوبيس في الدقيقة 45 عندما سدد في الزاوية اليمنى للحارس فابري ليسكنها في الشباك ويعلن بافتتاح باب التهديف.

ولم يربك هذا الهدف فريق بشكتاش ولا جمهوره الذهبي، إذ بعد انطلاقة بطيئة وهادئة في الشوط الثاني، حصل زملاء توسون في الدقيقة 53 على ركلة جزاء أعلنها الحكم الإيطالي باولو تاليافينتو عندما تم عرقلة كواريسما في منطقة الجزاء من قبل جورج، فحولها توسون لهدف التعادل في الدقيقة 54.

وثلاث دقائق بعد ذلك، أضاع كواريسما فرصة الهدف الثاني حينما سدد فوق المرمى أمام شباك فارغة بعد خروج الحارس سوباسيتش لرصد تمريرة بابل.

وفي الدقيقة 75، وإثر ضربة ركنية من ليمار، كادت رأسية راغي تهز شباك بشكتاش ولكن الدفاع أبعد الكرة في آخر لحظة ومن خط المرمى. ثم في الدقيقة 84 كاد بالدي كيتا يسجل هدف الفوز إثر تسديدة عند مشارف منطقة الجزاء ولكن الدفاع كان يقظا.

ويلعب ليبزغ الألماني لاحقا أمام بورتو البرتغالي لتحديد صاحب المركز الثاني.

تأجل عرس إسطنبول ولكنه من المتوقع أن يتحقق خلال الجولتين المقبلتين.

علاوة مزياني

نشرت في : 01/11/2017