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أمريكا

هجوم مانهاتن: مهاجر أوزباكستاني في قلب التحقيق

© أ ف ب

فيديو ليلى الطيبي

آخر تحديث : 01/11/2017

لم تكشف الشرطة الأمريكية بعد رسميا عن هوية منفذ عملية الدهس بمانهاتن، لكن يرجح أنه رجل أوزباكستاني في الـ29 من العمر كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة عام 2010 حسب وسائل إعلام أمريكية.

لم تكشف الشرطة الأمريكية بعد رسميا عن هوية منفذ عملية الدهس بمانهاتن، لكن يرجح أنه رجل أوزباكستاني في الـ29 من العمر كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة عام 2010، حسب وسائل إعلام أمريكية.

لم تعلن سوى معلومات شحيحة عن التحقيق حول الرجل الذي يشتبه بارتكابه عملية دهس في حي مانهاتن بنيويورك، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح عدد آخرين. ودهس السائق يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول/أكتوبر بشاحنة صغيرة المتنزهين في جادة هيوستن ستريت الرئيسية التي كانت مكتظة.

لم تؤكد الشرطة رسميا هوية السائق لكن حسب مصدر قريب من التحقيق قد يتعلق الأمر برجل أوزباكستاني يبلغ من العمر 29 عاما، وقد يكون الرجل قد ترك كلمة يقول فيها إنه نفذ هذه العملية باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" وفق "سي آن آن" و "نيويورك تايمز".

ولد المشتبه به في شباط/فبراير 1988 ووصل إلى الولايات المتحدة قبل سبع سنوات آتيا من أوزباكستان، ويبدو أنه عاش في ولايات أوهايو وفلوريدا ونيو جيرسي.

وقال مهاجر أوزباكستاني آخر كان قد التقى المشتبه به في فلوريدا قبل سنوات، لنيويورك تايمز، إنه عمل هناك كسائق ثم بدأ في العمل لحساب شركة "أوبر" لتأجير السيارات عندما انتقل إلى نيو جيرسي.

معروف بمخالفاته العديدة لقانون المرور

وفق الصحيفة النيويوركية، كان المهاجم يعيش في باترسون بنيو جيرسي، على بعد أربعين كلم عن مكان الاعتداء. الشاحنة التي استخدمت لقتل المارة والدراجين استأجرت في إحدى المحلات بمنطقة باساي بجنوب باترسون.

والمشتبه به معروف بارتكابه سلسلة مخالفات لقانون المرور، حسب الصحافة وحسب بعض الوثائق العدلية. في إحدى هذه القضايا، أوقف المشتبه به في بنسيلفانيا لاستخدامه جرارا مفرط الطول وللسياقة برخصة غير موافقة، وفق السجلات العدلية للولاية. وكان المشتبه به قد أدلى بعنوانين، واحد في باترسون والآخر في كوياهوغا فالس بأوهايو. ودفع في ذلك الوقت غرامة مالية دون أن يمثل أمام القضاء.

أوزبكستان تؤكد أنها مستعدة للتعاون في التحقيق

ووعدت أوزبكستان بالتعاون "بكل الوسائل التي تملكها" في التحقيق، حيث قال الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف في بيان صدر عن وزارة الخارجية إن "أوزبكستان مستعدة لتقديم كل قواها ووسائلها للمساعدة في التحقيق في هذا العمل الإرهابي".

وأضاف أن "المأساة التي وقعت تؤكد من جديد ضرورة توحيد جهود كل الأسرة الدولية للتصدي لهذا التحدي في عصرنا".

فرانس24

نشرت في : 01/11/2017

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