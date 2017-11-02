إسبانيا: النيابة العامة تطلب إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق كارلس بيغديمونت

طالبت النيابة العامة الإسبانية الخميس، بإصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق الزعيم الكاتالوني كارلس بيغديمونت وأربعة من أعضاء حكومته المقالة، لرفضهم المثول أمام المحكمة بمدريد للتحقيق معهم في تهم الفتنة والعصيان.

القبضة الحديدية تتواصل بين الحكومة الإسبانية ورئيس إقليم كاتالونيا المقال، حيث طالبت النيابة العامة بمدريد الخميس بإصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق كارلس بيغديمونت وأربعة من أعضاء حكومته المقالة، بعدما رفضوا العودة إلى مدريد والمثول أمام السلطات القضائية في إطار تحقيق بشأن تحركهم من أجل استقلال كاتالونيا الذي أغرق البلاد (إسبانيا) في أكبر أزمة تواجهها منذ عقود.

وتم استدعاء الخمسة، الذين يرجح أنهم جميعا في بلجيكا، للمثول أمام المحكمة الوطنية يومي الخميس والجمعة، ووجهت النيابة إليهم تهما بإثارة الفتنة والعصيان (التي تحمل وحدها عقوبة بالسجن 30 عاما).

وكان محامي بيغديمونت قد أعلن الأربعاء، لتلفزيون كاتالونيا إن موكله لن يلبي دعوة قضاء مدريد للمثول أمامه الخميس ويطلب أن يتم استجوابه من بلجيكا.

وقال المحامي البلجيكي بول بيكارت للقناة إن بيغديمونت "لن يذهب إلى مدريد، واقترحت أن يتم استجوابه هنا في بلجيكا. هذا ممكن، وكنت قد توليت حالات مماثلة في الماضي، تم خلالها استجواب مشتبه به في بلجيكا".

وأضاف المحامي المتخصص في حقوق الإنسان "سنرى ما إذا ستكون العقوبات (التي قد تصدر) غير متناسبة (مع الوقائع) ومدى احترام الحقوق الأساسية".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 02/11/2017