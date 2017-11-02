فرنسا: ترقب بانتظار الحكم في قضية شقيق مراح وشريك مفترض آخر باعتداءات تولوز

وسط متابعة إعلامية مكثفة، يصدر القضاء الفرنسي الخميس حكمه في قضية شريكين مفترضين للجهادي محمد مراح في الهجمات الإرهابية التي نفذها في مارس/آذار 2012 ، وهما شقيقه عبد القادر مراح وصديقه عبد الفتاح ملكي.

يحدد القضاء الفرنسي اليوم الخميس من خلال محاكمة تحمل طابعا رمزيا لدى الرأي العام كونها الأولى بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا خلال الخمس السنوات الأخيرة، الدور الذي لعبه عبد القادر مراح وهو الأخ الأكبر للجهادي محمد مراح، وصديقه عبد الفتاح ملكي في هجمات تولوز ومونتوبان جنوب البلاد في مارس/آذار 2012 والتي قتل فيها 7 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال يهود.

وكانت النيابة الفرنسية قد طالبت الاثنين بالسجن المؤبد لشقيق محمد مراح ، وقالت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية نعيمة رودلوف المتخصصة في قضايا الإرهاب والتطرف بأن عبد القادر مراح (35 عاما) ينبغي ألا يكون مؤهلا لإطلاق السراح المشروط لمدة 22 عاما، وذلك خلال محاكمته التي بدأت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول ووصلت إلى مرحلتها الأخيرة. فبعد نحو شهر من المرافعات والنقاشات المؤثرة، بين معاناة عائلات الضحايا ومضمون الملف االمتعلق بالإرهاب الإسلامي، يتوقع أن يحسم القضاء الفرنسي اليوم هذا الملف الحساس.

وعبد القادر متهم بتسهيل قتل شقيقه محمد مراح لثلاثة جنود في هجومين في بلدة مونتوبان والاعتداء على مدرسة يهودية في تولوز في آذار/مارس 2012، حيث لقي حاخام وثلاثة أطفال حتفهم في سلسلة من الاعتداءات استمرت 9 أيام قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بعد حصار لمنزله في تولوز استمر 32 ساعة.

والاعتداء الذي نفذه محمد مراح باسم تنظيم "القاعدة" كان الأكثر دموية ضد اليهود في فرنسا خلال ثلاثة عقود والأول في موجة عنف شنها جهاديون شباب نشأوا في فرنسا. وعبد القادر متهم بمساعدة محمد، البالغ 23 عاما حينها، في سرقة دراجة نارية. استخدمها أثناء الاعتداءات، كما يواجه اتهامات بالانتماء لذراع تابع لتنظيم "القاعدة".

وطالبت رودلوف بالسجن عشرين عاما لمتهم ثاني يدعى عبد الفتاح ملكي (34 عاما) متهم بالتآمر في الاعتداءات. وهو متهم بمد محمد مراح بمسدس آلي، وذخيرة، وسترة واقية من الرصاص.

ومن المرجح تسقط العقوبة القصوى على كلا المتهمين، وقد تصل إلى 20 سنة سجنا في حق ملكي بتهمة تزويد الجهادي الشاب بالأسلحة والمعدات التي استخدمت في الهجمات. واعترف المتهمان بالوقائع المادية لكنهما أنكرا معرفتهما بالنوايا الإجرامية لمحمد مراح.

وحسب المدعية العامة فإن محمد مراح لم يكن وحيدا ومنفردا في الإعداد وتنفيذ الهجمات، كما أثير غداة الهجمات، لا سيما من قبل الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلي برنار سكارسين، بل "هي متأكدة أن عبد القادر كان العقل المدبر والملهم لأخيه والدليل على ذلك التسجيلات الصوتية التي وجدت في جهاز آي باد حول كيفية الإعداد والتخفي لتنفيذ عمليات إرهابية"، بالإضافة إلى مساعدته في سرقة الدراجة النارية التي استخدمت خلال الهجمات، كما كان معه خلال فترة تنفيذ الهجمات. وحسب المدعية العامة فإن الروايات التي قدمها المتهمين عبد القادر مراح وعبد الفتاح ملكي كانت مختلفة ومتباينة خلال المحاكمة.

وبالنسبة لملكي الذي كان واضحا أنه ليس متشددا دينيا وأنه يطمع بالمال، يبدو الأمر محسوما. لكن يبدو الدور الذي لعبه عبد القادر مراح أكثر خطورة بشكل واضح. فقد عرف عن نفسه بأنه مسلم "أصولي" وكانت كل أقواله وشهاداته تنضح بالتطرف. وتثير دروس الإعداد للجهاد التي كان يستمع إليها ورحلاته إلى مصر تساؤلات أيضا بهذا الشأن.

ومنذ اليوم الأول من المحاكمة، خاض المحامي إيريك دوبون موريتي الذي يدافع عن عبد القادر مراح، وبعض محامي الأطراف المدنية معركة شرسة، حيث دان "محاولة تدفيع موكله ثمن جرائم شقيقه الذي خصص الجزء الأكبر من الجلسات له".

فرانس24

نشرت في : 02/11/2017