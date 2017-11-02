جائزة الكرة الذهبية الإفريقية 2017: اللاعب المصري محمد صلاح يتقدم قائمة الترشيحات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأربعاء قائمة أولية للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في القارة السمراء 2017. وضمت القائمة 30 مرشحا، بينهم سبعة لاعبين عرب. ويتقدم ترشحيات العام الحالي نجم المنتخب المصري وليفربول الإنكليزي محمد صلاح، بينما غاب الجزائري رياض محرز، أفضل لاعب في 2016، عن لائحة ترشيحات العام الحالي.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف) الأربعاء لائحة أولية من ثلاثين لاعبا يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في القارة السمراء 2017، يتقدمهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي.

وتألق صلاح البالغ من العمر 25 عاما بشكل لافت الموسم الماضي مع روما الإيطالي وقاده إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بتسجيله 15 هدفا، كما قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية في الغابون، وإلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 للمرة الأولى منذ 1990، بتسجيله هدفي الفوز في المباراة الحاسمة أمام الكونغو (2-1) الشهر الماضي.

وانتقل صلاح مطلع الموسم الحالي إلى ليفربول مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، ما جعل منه أغلى لاعب عربي.

المرشحون العرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية

واللاعبون العرب هم صلاح ومواطنه حارس مرمى منتخب "الفراعنة" والتعاون السعودي عصام الحضري، ومدافع الأهلي المصري الدولي التونسي علي معلول، ومواطنه مهاجم الدحيل القطري التونسي يوسف المساكني، والمغربيان لاعب وسط فيينورد الهولندي كريم الأحمدي ومهاجم ييني مالاتياسبور التركي خالد بوطيب، ولاعب وسط بورتو البرتغالي الدولي الجزائري ياسين براهيمي.

وغاب عن اللائحة الجزائري رياض محرز، أفضل لاعب في 2016 وجناح ليستر سيتي الإنكليزي.

وستوزع الجوائز في 4 كانون الثاني/يناير في العاصمة الغانية أكرا، وتشمل جائزة لاعب العام داخل إفريقيا، والتي كشف الاتحاد الأربعاء أيضا عن لائحة أولية من 30 مرشحا لنيلها، بينهم 16 عربيا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/11/2017