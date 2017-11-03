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أفريقيا

فوز الصحفي آرونا ضيوف والتقنية نيكول ديدهيو بـ"منحة جيسلين دوبون وكلود فيرلون" من إذاعة فرنسا الدولية

© إذاعة فرنسا الدولية | الفائزان خلال تكريمهما في داكار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/11/2017

عادت منحة "جيسلين دوبون وكلود فيرلون"، في دورتها الرابعة هذا العام، إلى الصحفيين السنغاليين آرونا ضيوف ونيكول ديدهيو. وأنشأت هذه الجائزة التي تمنحها إذاعة فرنسا الدولية (آر آف في) في 2014 تكريما لصحفييها اللذين أغتيلا عاما من قبل (2013) في منطقة كيدال بمالي.

في طبعتها الرابعة هذا العام، عادت منحة "جيسلين دوبون وكلود فيرلون" التي تقدمها إذاعة فرنسا الدولية (آر آف إي) ، للصحفيين السنغاليين، آرونا ضيوف ونيكول ديدهيو.

وتسلم الفائزان، الصحفي ضيوف، والمهندسة الإذاعية ديدهيو الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني، جائزة المسابقة التي حملت عنوان "التسامح" هذا العام، في العاصمة السنغالية داكار بحضور سفيرة مالي في السنغال، وسفير فرنسا . بالإضافة إلى ابنة كلود فيرلون ووالدة جيسلين دوبون، اللتان عبرتا عن شعورهما المزدوج بالحزن والفرح خلال هذا الاحتفال الذي كان هو الآخر مملوء بمشاعر "الحزن والأمل" في نفس الوقت.

جانب من حفل التكريم بداكار

وأنشئت هذه الجائزة عام 2014، تخليدا لذكرى الصحفيين جيسلين دوبون (57 سنة) وكلود فيرلون (55 سنة) اللذين اختطفا في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في كيدال شمال مالي بينما كانا بصدد القيام بريبورتاج في المنطقة، ليعثر بعدها على جثتيهما في سيارة بالمنطقة.

ماري كريستين ساراغوس الرئيسة المديرة العامة لفرانس ميديا موند خلال تدشينها لمعرض على هامش الاحتفالية

 

فرانس24

نشرت في : 03/11/2017

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