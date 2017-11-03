القضاء الإسباني يصدر مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس كاتالونيا المقال

أصدر قاضي تحقيق إسباني الجمعة مذكرة توقيف أوروبية بحق الرئيس الكاتالوني المقال كارلس بيغديمونت وأربعة من "وزرائه" الموجودين معه في بلجيكا. وأعلن متحدث باسم النيابة العامة الفدرالية البلجيكية أن القضاء "سيدرس" مذكرة التوقيف.

أصدر القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوروبية الجمعة بحق الرئيس الكاتالوني المقال كارلس بيغديمونت وأربعة من "وزرائه" الموجودين معه في بلجيكا، والذين رفضوا المثول أمام القضاء الإسباني.

وأصدر قاضي تحقيق مذكرة التوقيف بحق الخمسة موجها إليهم تهم "التمرد والتحريض واختلاس أموال عامة وعصيان السلطة"، حسب بيان صادر عن المحكمة التي سبق وأن أوقفت الخميس ثمانية آخرين من أعضاء الحكومة الاستقلالية في كاتالونيا.

وفي المذكرة الصادرة عن المحكمة، رفض القاضي الطلب الذي قدمه محامو بيغديمونت ووزراؤه من خلال مؤتمر عبر الفيديو أمام السلطات البلجيكية، موضحا أنه لا يستوفي الشروط التي ينص عليها القانون.

وبالإضافة إلى ذلك "فإنهم لم يكشفوا عن مكان إقامتهم في بلجيكا لإجراء المؤتمر عبر الفيديو"، بحسب القاضي.

وأعلن متحدث باسم النيابة العامة الفدرالية البلجيكية في وقت لاحق لوكالة فرانس برس أن القضاء "سيدرس" مذكرة التوقيف. وقال المتحدث إريك فان در سيبت "سندرسها ثم نسلمها إلى قاضي تحقيق".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/11/2017