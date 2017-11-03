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الشرق الأوسط

القوات العراقية تقتحم مدينة القائم آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" غرب البلاد

قوات عراقية وعناصر من الحشد الشعبي عند تقدمها نحو مدينة القائم في غرب العراق في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

فيديو إبراهيم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/11/2017

أعلن قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي أن وحدات تابعة للجيش العراقي اقتحمت، الجمعة مركز مدينة القائم، غرب البلاد. وكانت المدفعية والطيران العراقي، قد بدأت في وقت مبكر الجمعة قصف مواقع تمركز مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل المدينة. وتعد مدينة القائم آخر معقل للتنظيم المتطرف في العراق.

اقتحمت القوات العراقية الجمعة مركز مدينة القائم في غرب البلاد، الذي يعد آخر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، بحسب ما أفاد عسكريون.

وقال قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي إن "قطعات الفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وجهاز مكافحة الإرهاب بدأت باقتحام مركز مدينة القائم". وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن قواتها "بدأت باقتحام مناطق سعدة والكرابلة وحصيبة ضمن منطقة القائم".

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، بدأت المدفعية العراقية وطيران الجيش والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل مركز المدينة تمهيدا لاقتحامها.

القوات العراقية تستعيد حي غزة، أول الأحياء الواقعة داخل مركز المدينة

وأشار ضابط برتبة مقدم، طالبا عدم كشف هويته، أن القوات العراقية استعادت حي غزة، أول الأحياء الواقعة داخل مركز المدينة.

وأكد أن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب والعشائر حررت حي غزة في الجهة الجنوبية للمدينة (...) ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وهروب بقية العناصر في عمق مركز القائم".

ولفت الإعلام الحربي التابع لقوات الحشد الشعبي إلى "هروب عناصر داعش باتجاه البوكمال السورية، بضمنهم مقاتلين أجانب رافقوا عائلاتهم".

وبدأت القوات العراقية الأسبوع الماضي هجوما على آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد لدحره من مدينة القائم المتاخمة للحدود مع سوريا حيث يتعرض الجهاديون لهجمات أخرى على أيدي النظام السوري وقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن.

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 03/11/2017

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