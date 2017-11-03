موظف يعطل حساب ترامب على تويتر في آخر يوم له في العمل

توقف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لمدة 11 دقيقة مساء الخميس. وأعلنت شركة تويتر في وقت لاحق أن المسؤول عن توقف الحساب هو أحد موظفيها في آخر أيام عمله لدى الشركة.

قالت شركة تويتر أن أحد موظفيها في يومه الأخير في العمل هو المسؤول عن توقف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي لبضعة دقائق الخميس على موقعها الشهير للتواصل الاجتماعي.

وقرابة الساعة السابعة (23:00 ت غ)، قرأ زوار صفحة @ريلدونالدترامب على تويتر "عذرا، هذه الصفحة غير موجودة".

وكانت الشبكة قد أعلنت في وقت سابق أن الحساب تعطل جراء خطأ ارتكبه "عن غير قصد" موظف في هذه الشبكة الاجتماعية، موضحة "في وقت سابق اليوم (الخميس)، تم تعطيل حساب دونالد ترامب عن غير قصد، بسبب خطأ بشري ارتكبه موظف في تويتر".

وأضافت الشبكة أن حساب ترامب الشخصي "انقطع طوال 11 دقيقة وعاد" بعد ذلك إلى العمل، مشيرة إلى أن هناك تحقيقا داخليا يجري وأنه تم اتخاذ "الخطوات الضرورية كي لا يتكرر ذلك مستقبلا".

لكنها كشفت لاحقا "لقد تبين لنا بعد التحقيق أن الانقطاع تسبب به موظف قام بذلك في يومه الأخير في العمل لدى تويتر".

وهناك أكثر من 41,7 مليون مشترك في الحساب الشخصي لترامب @ريلدونالدترامب الذي يفضله الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي لإعلان إجراءات وتوجيه الانتقادات والتعليقات غير اللائقة أحيانا بحق أشخاص من معسكره أو من لم يعد راضيا عنهم.

ويستخدم ترامب تويتر بشكل شبه يومي، ويبلغ عدد متابعي الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي 20,9 مليون شخص.

ويبدأ الرجل الذي أكد في الماضي أن بوسعه أن يكون "رئاسيا أكثر" من جميع أسلافه مع استثنائه أبراهام لينكولن، يومه في كل صباح بحملة تغريدات على تويتر، غالبا ما تكون نبرتها غاضبة وأسلوبها لاذع. ويتساءل الجميع من خصوم وأنصار على السواء أي أهمية ينبغي إعطاؤها لهذه الرسائل الرئاسية.

جدل حول الحماية

وأثار تعطل حساب ترامب لوقت قصير جدلا حول الحماية التي يتمتع بها هذا الحساب الشخصي والتداعيات الخطيرة المحتملة التي يمكن أن تتسبب بها أية رسائل قد تنسب خطأ للرئيس الأمريكي.

وفي تغريدة على تويتر كتب بلايك هاونشل رئيس تحرير مجلة بوليتيكو "معرفة أن موظف ما يمكنه إقفال هذا الحساب الشخصي أمر يثير الصدمة. ما الذي كان سيحدث لو كتب رسائل مضللة بدلا من ذلك؟".

وأضاف مدير تحرير بوليتيكو "جديا، ما الذي كان سيحدث لو كتب هذا الشخص تغريدة بشأن ضربة نووية وهمية ضد كوريا الشمالية".

ورحب عدد من مستخدمي تويتر بالإقفال المؤقت لحساب ترامب، وذهب بعضهم إلى اعتبار أن الموظف الذي أقفل حسابه "يستحق ميدالية".

وكتب الممثل جورج تيكاي المشارك في سلسلة "ستار تريك" والذي أصبح أحد الشخصيات الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد توقف حساب ترامب طوال 11 دقيقة وخيل لي أنني عدت إلى أرض الواقع حيث الأمور ليست عبثية إلى هذا الحد".

في المقابل انتقدت تغريدات أخرى ردود الفعل المرحبة. وكتب أحد المغردين "لقد احتفل الليبراليون على مدى 15 دقيقة باختفاء حساب ترامب على تويتر، مؤكدين بذلك مرة أخرى أنهم يعبدون الرقابة ويكرهون حرية الكلام".

ولم يتأثر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على تويتر جراء انقطاع الحساب الشخصي لترامب.

وبعد إعادة تفعيل حسابه غرد ترامب حول جملة من المواضيع إلا أنه لم يتناول ما حصل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/11/2017