الجيش السوري يعلن إعادة السيطرة على كامل مدينة دير الزور شرق البلاد

أعلن التلفزيون الرسمي السوري الجمعة، أن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة دير الزور، شرق البلاد. وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن في وقت سابق الخميس أن الجيش "أمن خروج مئات الأهالي من الميادين والقرى في الضفة الشرقية من المدينة".

أعلن الإعلام الرسمي السوري الجمعة، أن الجيش السوري تمكن من السيطرة بالكامل على مدينة دير الزور ، آخر مدينة كبرى يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا،.

ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري أن "مدينة دير الزور تحررت بالكامل". وذكرت وكالة سانا للأنباء أن "الجيش العربي السوري أعاد الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي فيها".

وبث التلفزيون صورا لمراسله الموجود في دير الزور وهو يخلع سترته الواقية من الرصاص، ويقول إنه لم يعد يحتاج إليها بعد "تحرير" المدينة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن الخميس، أن الجيش السوري ومقاتلون متحالفون معه تمكنوا من انتزاع مدينة دير الزور من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" في عملية عسكرية بدعم روسي.

وأفاد المرصد بأن "قوات النظام والمقاتلين المتحالفين" معها "يسيطرون بشكل كامل على مدينة دير الزور" بدعم جوي روسي.

مداخلة رامي عبد الرحمن حول سيطرة الجيش السوري على مدينة دير الزور

وقال مديره رامي عبد الرحمن إن "المعارك انتهت وهناك عمليات جارية".

وكان المرصد والإعلام الرسمي أكدا في وقت سابق مساء أن الجيش سيطر على ثلاثة أحياء في المدينة وحاصر مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في أحياء عدة أخرى.

وسيطر الجيش السوري على حي الجبيلة أكبر أحياء المدينة إضافة إلى حي الجمعيات والعابد بعد اشتباكات مع الجهاديين، بحسب صحافي متعاون مع وكالة فرانس برس.

وشاهد المصدر آليات مدمرة في أحياء الصناعة والعمال والمطار القديم والعرفي التي أعلن الجيش السوري السيطرة عليها خلال هذا الأسبوع، وذلك نتيجة المفخخات والمعارك التي دارت بين الجيش والجهاديين طيلة قرابة ثلاثة سنوات من سيطرة التنظيم على أكثر من 70 بالمئة من المدينة.

ويركز الجيش السوري عملياته على أحياء الحميدية والعرضي والرشدية والحويقة وحويجة كاطع وشارع غسان عبود التي تعتبر آخر مناطق انتشار مسلحي التنظيم.

وقدر مصدر عسكري أن الجيش السوري يسيطر "على أكثر من 80 بالمئة من المدينة"، مشيرا الى أن "تنظيم داعش يحاول الاستماتة بالدفاع عن مواقعه الأخيرة التي تتقدم إليها وحدات الجيش السوري بشكل مستمر حتى القضاء عليه بشكل كامل".

وأشار المصدر العسكري السوري إلى "التأني في التقدم داخل الاحياء بحثا عن مدنيين لإنقاذهم وإيصالهم إلى أماكن آمنة" لافتا إلى أن "الجيش أمن خروج المئات من أهالي الميادين وقرى في الضفة الشرقية من المدينة".

تنظيم "الدولة الإسلامية لجأ إلى المفخخات والقنص ونساء انتحاريات

وأضاف المصدر العسكري أن عناصر التنظيم "لجأوا للمفخخات والقنص، كما أرسلوا نساء انتحاريات بهدف منع تقدم الجيش".

وأشار الصحافي المتعاون مع فرانس برس الى أن التنظيم حفر الخنادق بشكل كبير داخل الأحياء التي استعادها الجيش إضافة إلى تفخيخ الأبنية والشوارع.

وشاهد المصدر كاسحات ألغام تابعة للجيش السوري تفتح طريقا للآليات العسكرية للتقدم في عمق الأحياء.

ويخوض الجيش السوري معارك في المدينة منذ أيلول/سبتمبر، بعدما كسر الحصار الذي فرضه الجهاديون لنحو ثلاث سنوات على أحياء كانت خاضعة لسيطرة الحكومة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 03/11/2017