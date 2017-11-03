جولة ترامب الآسيوية وإشكالية التعامل مع كوريا الشمالية؟

نتوقف في جولتنا عبر الصحف عند الجولة الآسيوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غاية الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، والتوتر المستمر بين بغداد وأربيل على خلفية نشر قوات عراقية في مناطق متنازع عليها، ثم ننتقل إلى آخر مستجدات الأزمة بين مدريد وكاتالونيا.

في صحف اليوم : جولة الرئيس الأمريكي إلى عدد من الدول الأسيوية ابتداءً من الثالث وإلى غاية الرابع عشر من الشهر الحالي، صحيفة جابهان تايمز اليابانية التي اهتمت بالزيارة المقررة الأحد إلى طوكيو، أكدت أن رئيس الحكومة شينزو أبي أعد استقبالاً حافلاً لدونالد ترامب، شينزو أبي الذي يحرص على علاقات متينة مع ترامب بحسب ما أشارت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية. جابهان تايمز نقلت أيضاً أن السلطات ستقوم بنشر آلاف العناصر الامنية في ظل التوترات المتعلقة بكوريا الشمالية.

والتوتر بشأن كوريا الشمالية سيكون في صلب المحادثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن فور وصوله إلى سيول الثلاثاء المقبل. الخيار العسكري سيُطرح على طاولة النقاش هذا ما تؤكده صحيفة ذي كوريا تايمز نقلاً عن تصريحات لمستشار ترامب للأمن القومي هربرت ماك ماستر، الذي قال إنه سيكون من الضروري بحث الخيار العسكري في ظل تجارب بيونغ يونغ الباليستية والصاروخي، لكن المسؤول الأمريكي أكد على ضرورة الضغط عبر مواصلة العقوبات الاقتصادية، ذي كوريا تايمز أشارت في المقابل إلى أن دونالد ترامب سيسعى إلى استقطاب مزيد من الدعم الصيني خلال زيارته إلى بكين ضمن جولته أسيوية ستحمله أيضا إلى الفلبين وفيتنام.

الصحف تناولت مواضيع أخرى، التوتر بين أربيل وبغداد يراوح مكانه، لاسيما بعد تراجع أربيل عن الاتفاق العسكري القاضي بنشر قوات عراقية في مناطق متنازع عليها، تراجع جاء بعد تغّير في الموقف الأمريكي من الأزمة لصالح سلطات كردستان تقول العربي الجديد، تراجع لم يرق لبغداد التي أصدرت بياناً بنبرة تهديدية تقول الصحيفة خصوصاً بعد تأييد واشنطن نشر قوات مشتركة في مناطق حدودية مع سوريا وتركيا في منطقة فيشخابور كما أيدت إدارة مشتركة لمعبر ابراهيم الخليل الذي يشكل نقطة تلاق بين الحدود السورية والتركية والعراقية.

صحيفة العرب من جهتها توقفت عند الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مصنعاً للصواريخ قرب حمص، الغارة التي رد عليها الطيران السوري، أثارت المخاوف من توترات جديدة ومعقدة في المنطقة بحسب ماذكرت مصادر غربية مؤكدة تزامن الغارة مع الزيارة التي أجراها الرئيس الروسي فلادمير بوتين لطهران فيما رأى فيها مراقبون رسالة اسرائيلية ذات هدف مزدوج إلى إيران وروسيا، رسالة مفادها أن إسرائيل لا يمكنها أن تتغاضى عن أي مصانع للصواريخ في سوريا ولبنان.

محاكمة شقيق محمد مراح وشريك له موضوع استأثر باهتمام عدد من الصحف الفرنسية، هذه القضية التي عادت بالرأي العام الفرنسي إلى اعتداء تولوز الذي نفذه محمد مراح عام ألفين و اثني عشر. القضاء الفرنسي أصدر حكمه في قضية دام البت فيها لخمسة أسابيع، حيث حُكم على عبد القادر مراح، شقيق محمد مراح لدوره المفترض في الاعتداءات بالسجن عشرين عاماً لارتباطه بمنظمة إرهابية وإجرامية فيما حُكم على شريكه الذي أعطى المسدس لمحمد مراح بالسجن أربعة عشر عاماً، أحكام وُصفت بغير العادلة بالنسبة لعائلات الضحايا لاسيما وأن المحاكمة تعد الأولى والرمزية بعد الهجمات التي تعرضت لها فرنسا خلال السنوات الخمس الاخيرة.

والأزمة المتواصلة بين مدريد وكاتالونيا تصدرت الصحف الإسبانية والدولية. ماذا يريديون؟ عنوان افتتاحية صحيفة أرا الكاتالانية، كاتبة المقال إيستر فيرا كتبت أن حالة السياسة في اسبانيا تمر بموقف صعب حيث غلب الحزن والغضب على السكان بسبب ما وصفته كاتبه المقال بالإذلال الذي يمارس على سلطات كاتالونيا في إشارة الى القرار القاضي باعتقال كارلس بيغديمونت من دون أن يُترك المجال له للدفاع عن نفسه وعن قضيته تقول الصحيفة الكاتالانية التي عادت لتؤكد على ضرورة التحلي بالهدوء لمواجهة هذه الأزمة تفادياً لإجراءات عقابية أخرى.

أما صحيفة لوسوار البلجيكية فقد اعتبرت بأن مصير بيغديمونت رئيس إقليم كاتالوينا المعزول بات بيد بروكسل من خلال عنوان تصدر افتتاحيتها. القضاء الإسباني أكد أنه سيصدر مذكرة توقيف بحق بيغديمونت أن أصدرت مدريد مذكرة توقيف أوروبية بحقه إضافة إلى أربعة من مستشاريه، ويبقى على محكمة بلجيكية النظر في هذا القرار وربما تُطرح مسألة ترحيل كارلس بيغديمونت لأنه نادراً ما يعارض القضاة مسألة ترحيل بين بلدان أوروبية تقول الصحيفة البلجيكية.

وننهي بهذا الرسم الكاريكاتوي من صحيفة إل موندو المؤيدة للحكومة المركزية، الرسم الذي يعكس تفاعل الأزمة بين مدريد وكاتالونيا، يُظهر تخلي رئيس الإقليم المعزول عن قضيه الرئيسية في ظل المصاعب التي يواجهها.

إعداد وداد عطاف