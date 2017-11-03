المدعي العام الفرنسي يستأنف الحكم ضد عبد القادر مراح

تقدم المدعي العام الفرنسي بطلب إلى القضاء لاستئناف الحكم الصادر بحق عبد القادر مراح إثر تبرئته الخميس من التورط مباشرة في عمليات القتل التي نفذها شقيقه في 2012 وقتل فيها 7 أشخاص. وحكم على مراح بالسجن 20 عاما بعد إدانته بالتخطيط لمؤامرة إرهابية.

أعلن المدعي العام الفرنسي أنه تقدم بطلب لاستئناف الحكم الصادر بحق عبد القادر مراح شقيق منفذ اعتداءات تولوز ومونتوبان عام 2012 محمد مراح، بعد أن برأته المحكمة من التورط المباشر في قتل ضحايا شقيقه السبعة، والهجوم على مدرسة يهودية.

من جانبه قال إريك دوبون موريتي محامي الدفاع عن عبد القادر مراح الجمعة إنه "يعتقد" أنه سيقوم باستئناف حكم المحكمة بحبس موكله 20 عاما بعد إدانته بالتخطيط لمؤامرة إرهابية على خلفية الاعتداءات التي نفذها شقيقه محمد في آذار/مارس 2012.

وصرح موريتي لمحطة "راديو فرانس إنتر" الإذاعية "يجب أن أبحث الأمر مع عبد القادر مراح، وأن نتناقش فيه. أعتقد أن المدان الآخر في القضية (عبد الفتاح ملكي، الذي حكم عليه بالسجن 14 عاما) سيستأنف الحكم. أعتقد أننا نتجه إلى محاكمة جديدة".

واعتبر المحامي أن العقوبة التي ناله موكله "قاسية". كما اعتبر أنها "العقوبة القصوى التي يمكن فرضها على من يخطط لمؤامرة إرهابية"، معتبرا أن تهمة التخطيط لمؤامرة إرهابية مشكوك فيها.

في المقابل، لم تخف لطيفة بن زياتن والدة أحد ضحايا محمد مراح "خيبتها" من الحكم الصادر، وأعلنت لإذاعة "راديو فرانس إنترناسيونال" أنها "تأمل" أن يستأنف مكتب المدعي العام قرار المحكمة.

كلمة لطيفة بن زياتن في أعقاب الحكم على شقيق محمد مراح

وقالت "آمل أن يستأنف المدعي ومحامو الادعاء القرار. عائلات (الضحايا) لا يسعهم ذلك. آمل أن يفعل الادعاء ما يجب فعله. أنا أثق بالقضاء، يجب أن نكون صارمين من أجل إعطاء الدروس".

وكانت محكمة فرنسية حكمت الخميس بسجن الشقيق الأكبر لمحمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص في تولوز عام 2012 بينهم ثلاثة أطفال في مدرسة يهودية، مدة 20 عاما إثر إدانته بالتخطيط لمؤامرة إرهابية.

لكن المحكمة برأت عبد القادر مراح من التورط مباشرة في عملية قتل شقيقه لثلاثة عسكريين والهجوم على مدرسة يهودية حيث قتل حاخاما وطفليه، إضافة إلى فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام.

فبين 11 و19 آذار/مارس 2012، اغتال محمد مراح (23) في مونتوبان ثلاثة عسكريين من أصول مغاربية هم عماد بن زياتن وعبد الشنوف ومحمد لجواد.

وبعد أربعة أيام ركن دراجته النارية أمام مدرسة يهودية في تولوز وقتل جوناثان ساندلر (30 عاما) أستاذ الدين، ونجليه أرييه (خمسة أعوام) وغابرييل (ثلاثة أعوام). وفي باحة المدرسة قتل عن قرب فتاة صغيرة تدعى مريم مونسونيغو (ثمانية أعوام) هي ابنة مدير المدرسة.

وتحصن القاتل في شقة تمت محاصرته فيها 32 ساعة وسط تغطية من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. وفي 22 آذار/مارس شنت قوات خاصة للشرطة الفرنسية الهجوم وقتلت محمد مراح.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/11/2017