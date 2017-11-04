إيران: استقالة الحريري "سيناريو جديد لإثارة التوتر في لبنان والمنطقة"

نفت إيران السبت أن يكون لها "أي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية" وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي أعلن من السعودية استقالته المفاجئة واتهم طهران و"حزب الله" بالسيطرة على بلاده. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الاستقالة تثير التوتر في المنطقة وتصب في مصلحة "النظام الصهيوني".

رفضت الخارجية الإيرانية السبت، تصريحات رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري بشأنها واعتبرتها "اتهامات لا أساس لها".

وكان الحريري أعلن السبت من السعودية استقالته المفاجئة من رئاسة الحكومة، وهاجم إيران و"حزب الله" اللبناني واتهمهما بـ"السيطرة" على لبنان، مؤكدا الخشية على حياته.

واعتبر الحريري أن طهران "أنشأت دولة داخل الدولة وانتهى بها الأمر أن سيطرت على مفاصلها، وأصبح لها الكلمة العليا والقول الفصل في شؤون لبنان واللبنانيين".

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بالقول إن "تكرار الاتهامات غير الحقيقية والتي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن الصهاينة والأمريكيين ضد إيران، على لسان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، يثبت أن هذه الاستقالة سيناريو جديد لإثارة التوتر في لبنان والمنطقة".

كما نفى "أي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية".

وتابع قاسمي أن "الاستقالة المفاجئة للحريري وإعلانها من بلد آخر ليست مؤسفة ومفاجئة فحسب، بل تكشف أنه يلعب على أرض مخصصة للذين لا يضمرون الخير للمنطقة (...) والفائز الوحيد في هذه اللعبة هو النظام الصهيوني (...) وليس الدول العربية والإسلامية"، في إشارة إلى إسرائيل.

وتابع "مع اقتراب نهاية ’داعش‘ في عدد من دول المنطقة حان وقت (...) إصلاح الأضرار التي ألحقها الإرهابيون الذين أنتجتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 04/11/2017