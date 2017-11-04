السعودية تعلن اعتراض صاروخ بالستي قرب مطار الرياض

دمرت القوات السعودية السبت، صاروخا بالستيا بعد أن اعترضته قرب مطار الملك خالد الدولي شمال شرق الرياض دون وقوع أضرار، بحسب شبكة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية. وتبنى الحوثيون في اليمن إطلاق الصاروخ واستهداف المطار، بحسب قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم.

أعلنت شبكة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية مساء السبت، أن القوات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا في شمال شرق العاصمة الرياض.

وقالت الشبكة إن "الصاروخ لم يوقع ضحايا ولا تسبب بأضرار".

وأضافت الشبكة أن الصاروخ تم تدميره قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأن المطار استمر بالعمل بشكل عادي.

وتبنى الحوثيون في اليمن، والمدعومون من إيران، إطلاق الصاروخ واستهداف المطار، بحسب قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم.

ويشهد اليمن منذ 2014، نزاعا داميا بين الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وخلّف النزاع اليمني أكثر من 8650 قتيلا وأكثر من 58 ألف جريح وتسبب بأزمة إنسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 04/11/2017