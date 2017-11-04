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أفريقيا

جماعة ليبية مسلحة تغلق معرض "كوميك كون" وتعتقل منظميه لإخلاله بـ"الآداب العامة"

© أ ف ب | تمثال قرب كشك للرسم على الوجوه في معرض ليبيا للقصص المصورة "كوميك كون" في طرابلس بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/11/2017

اعتقلت جماعة "قوة الردع الخاصة" الليبية المسلحة السبت في طرابلس منظمي مهرجان "كوميك كون" للقصص المصورة، وأغلقت المعرض الذي اعتبرت أنه نتاج "ضعف الوازع الديني والانبهار بثقافات خارجية". وأعلنت المجموعة أنه سيتم تقديم المنظمين "للنيابة العامة لقيامهم بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة".

أعلنت جماعة ليبية مسلحة "قوة الردع الخاصة" السبت، أنها أغلقت معرضا لشخصيات القصص المصورة في طرابلس واعتقلت القائمين عليه "لقيامهم بأفعال خادشة للحياء".

واحتشد مئات الشباب الليبيين الجمعة لحضور افتتاح النسخة الثانية من مهرجان "كوميك كون"، بينهم أشخاص قدموا بأزياء أبطالهم المفضلين من القصص المصورة الأمريكية واليابانية.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، اقتحم أعضاء من "قوة الردع الخاصة"، المكونة بمعظمها من إسلاميين محافظين والتي تعد جهاز الشرطة التابع لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، الموقع حيث صادروا أجهزة كمبيوتر واعتقلوا المنظمين، حسبما أفاد أحد المشاركين.

وأعلنت المجموعة أنه سيتم تقديم المنظمين "للنيابة العامة لقيامهم بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة".

وأفاد بيان قوة الردع الذي نشرته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" أن "مثل هذه المهرجانات المستمدة من الخارج استغلت ضعف الوازع الديني والانبهار بثقافات خارجية".

بدأ "كوميك كون" عام 1970 كمعرض يجمع العشرات من محبي القصص المصورة في الولايات المتحدة. وانتشرت المناسبة حول العالم منذ ذلك الحين، حتى أنها وصلت إلى السعودية المحافظة.

ودخلت ليبيا في نزاع مدمر منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، حيث بات البلد يضم حكومتين متنافستين (واحدة في الغرب مدعومة من الأمم المتحدة وأخرى يدعمها العسكري النافذ المشير خليفة حفتر في الشرق). وحاولت مئات الفصائل المسلحة فرض سلطتها في ظل الفراغ الأمني السائد.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 04/11/2017

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