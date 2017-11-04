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أمريكا

فنزويلا: إطلاق سراح أحد وجوه المعارضة بعد توقيفه لمدة 14 شهرا

© أ ف ب / أرشيف | صورة للمحامي ليون غوكوتشا، أحد وجوه المعارضة الفنزويلية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/11/2017

أعلن النائب الفنزويلي السبت عبر حسابه على تويتر إطلاق سراح ليون غويكوتشا، أحد وجوه المعارضة الذي كان قد أوقف قبل 14 شهرا بتهمة حيازة متفجرات. وغويكوتشا عضو في حزب المعارضة الذي يقوده ليوبولدو لوبيز والذي فرضت عليه السلطات الإقامة الجبرية.

أطلقت السلطات الفنزويلية سراح ليون غويكوتشا أحد وجوه المعارضة الذي أوقف قبل 14 شهرا بتهمة حيازة متفجرات، بحسب ما أعلن نائب في وقت مبكر السبت.

وأعلن خون أندريس ميخيا الخبر على تويتر وأعلن أيضا أن السلطات أفرجت عن رئيس بلدية محلي بعد توقيفه لمدة 13 شهرا.

وكتب ميخيا في تغريدة "اليوم عاد ديلسون غوارانتي وليون غويكوتشا إلى عائلتيهما. لا يمكننا أن ننسى الظلم والمعاناة اللذين تعرضا لهما".

وكان غويكوتشا وهو محام في الـ32 قد أوقف في آب/أغسطس بتهمة حيازة متفجرات تقول السلطات أنه خطط لتفجيرها خلال تظاهرات معادية للرئيس نيكولاس مادور.

بعد أن قاد تظاهرات حاشدة في العام 2007 ضد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، عاد غويكوتشا إلى فنزويلا في تموز/يوليو 2016 بعد أن أقام لمدة أربع سنوات تقريبا في الولايات المتحدة وإسبانيا.

وغويكوتشا عضو في حزب المعارضة الذي يقوده ليوبولدو لوبيز والذي فرضت عليه السلطات الإقامة الجبرية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 04/11/2017

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