الجيش الإسرائيلي: نحتفظ بجثث 5 فلسطينيين قتلوا في تدمير نفق بغزة

كشف الجيش الإسرائيلي الأحد أنه يحتفظ بجثث خمسة من الفلسطينيين الـ12 الذين قتلوا أثناء تفجير السلطات لنفق يصل الأراضي الإسرائيلية بقطاع غزة في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه يحتفظ بجثث خمسة من الفلسطينيين الـ12 الذين قتلوا لدى قيام الجيش بتفجير نفق يصل الأراضي الإسرائيلية بقطاع غزة.

ولم يكشف الجيش ما هي الشروط التي يضعها لتسليم جثث الأشخاص الخمسة إلى عائلاتهم في قطاع غزة، إلا أن الإذاعة العامة أعلنت أن الجيش قد يكون يسعى للحصول على معلومات حول إسرائيليين فقدوا في القطاع مقابل تسليم الجثث.

وصرح المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "جميعهم قتلوا أو توفوا في الأراضي الإسرائيلية وليس في قطاع غزة".

وكانت إسرائيل دمرت النفق في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر بعد مراقبته لفترة من الزمن لم تحدد.

وتبين أن اثنين من القتلى الـ12 من الجناح العسكري لحماس، في حين أن العشرة الآخرين من الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف 2014 استخدمت حماس الأنفاق لشن هجمات على إسرائيل.

وبررت إسرائيل حربها على قطاع غزة بعزمها على وقف إطلاق القذائف على إسرائيل من القطاع، وتدمير هذه الأنفاق.

ويرجح أن جثتي جنديين إسرائيليين لا تزالان في قطاع غزة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/11/2017