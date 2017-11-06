"أوراق الجنة" تكشف أسرار الملاذات الضريبية لكبار الأثرياء في العالم

كشف تسريب جديد لوثائق مالية كيفية استثمار الأثرياء في العالم لأموالهم، وشملت القائمة الملكة إليزابيث الثانية ووزير التجارة الأمريكي. وأطلق على هذه التسريبات اسم "أوراق الجنة" وهي تضم حوالي 13.4 مليون وثيقة. وعلى شاكلة تسريب أوراق بنما في العام الماضي، حصلت صحيفة "سوددويتشه تسايتونغ" الألمانية على هذه الوثائق المالية، ثم دعت الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين للإشراف على التحقق منها ثم نشرها بعدئذ.

بعد 18 شهرا على "وثائق بنما" التي تتعلق بـالتهرب الضريبي، كشف تحقيق صحافي دولي الأحد مستندا إلى تسريب عدد هائل من الوثائق، تفاصيل حول دوائر عالمية للتهرب الضريبي، من وزير أمريكي يعقد صفقات مع مقربين من الرئيس الروسي إلى استثمارات لملكة بريطانيا في جزر برمودا.

هذه الوثائق التي أطلق عليها اسم "وثائق بارادايز" كشفها الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) الذي يضم 96 وسيلة إعلام في 67 بلدا، استنادا إلى 13,5 مليون وثيقة مالية قادمة خصوصا من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا ويحمل اسم "أبلباي". وقد حصلت على هذه الوثائق صحيفة "سوددويتشه تسايتونغ" الألمانية.

وتشير الوثائق التي جاءت من مكتب "أبلباي" خصوصا إلى أن وزير التجارة الأمريكي وليبور روس أبقى على مساهماته في شركة للنقل البحري على علاقة وثيقة مع ثري روسي فرضت عليه عقوبات أمريكية ومع صهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

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مشاكل أخلاقية

ذكرت "بي بي سي" وصحيفة "ذي غارديان" أن حوالي عشرة ملايين جنيه إسترليني (11,3 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا.

من جهتها، كشفت صحيفة "تورونتو ستار" في كندا أن الملياردير ستيفن برونفمان الذي يرأس الشركة السابقة لإنتاج النبيذ والمشروبات الكحولية "سيغرام" وظف مع راعيه ليو كولبر ستين مليون دولار (52 مليون يورو) في شركة أوف شور في جزر كايمان.

وبرونفمان، صديق جاستن ترودو والذي كان مسؤولا عن جمع التبرعات خلال الحملة الانتخابية في 2015 لحساب الحزب الليبرالي الكندي، يمكن أن يسبب إرباكا لرئيس الوزراء الذي انتخب بناء على وعود بتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الضريبية.

والقنوات التي لجأ إليها هؤلاء الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لنقل أموالهم إلى ملاذات ضريبية بحد ذاتها ليست غير قانونية. وهذه الطرق تستفيد من الثغرات التنظيمية ليتاح لهم دفع أقل قدر ممكن من الضرائب.

تورط صهر بوتين

رأى ريتشارد بيتر المسؤول السابق في مكتب الأخلاقيات في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن أن قضية وزير التجارة الأمريكي يمكن أن تطرح مشكلة أخلاقية.

ورجل المال المعروف ويلبور روس خفض بعدما تسلم مهامه الوزارية في شباط/فبراير، مساهمته الشخصية في شركة "نافيغيتور هولدينغ"، لكنه ما زال يمتلك 31 بالمئة من أسهمها بواسطة شركات أوف شور.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية التي شاركت في التحقيق أن من أبرز زبائن "نافيغيتور هولدينغ" شركة "سيبور" الروسية للغاز والمنتجات البتروكيميائية والتي بلغت قيمة تعاملاتها المالية مع شركة النقل البحري 23 مليون دولار في 2016.

ومن بين مالكي "سيبور" كيريل شامالوف المتزوج من صغرى بنات الرئيس الروسي، وغينادي تيمتشينكو رجل الأعمال الثري المقرب من بوتين والذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

وردا على هذه المعلومات، قالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية إن "الوزير روس لم يشارك في قرار نافيغيتور القيام بأعمال مع سيبور" التي "لم تكن خاضعة لعقوبات يومها ولا هي كذلك اليوم".

وأضاف البيان أن روس "لم يلتق أبدا المساهمين في سيبور المذكورين" في التحقيق، مشددا على أن الوزير الأمريكي يحترم المعايير الأخلاقية الحكومية المتبعة في الولايات المتحدة.

وما زالت التحقيقات حول احتمال تواطؤ روسي مع فريق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب يسمم ولاية الرئيس الأمريكي منذ بدايتها.

وبين الزبائن الآخرين لـ"نافيغيتور هولدينغ" مجموعة النفط الفنزويلية العملاقة التي فرضت عليها واشنطن عقوبات صيف 2016.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن ملايين الجنيهات الإسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية استُثمرت في جنّات ضريبية. وقالت "بي بي سي" و"ذي غارديان" إن حوالي عشرة ملايين جنيه إسترليني (11,3 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا.

والأموال التي أودعت في هذه الملاذات الضريبية تستثمرها شركات عدة بينها "بريتهاوس" وهي متخصصة بتأجير العقارات مع خيار شراء أثاث ومعدات معلوماتية ومتهمة باستغلال الفقر وحتى شبكة لبيع المشروبات الكحولية أشهرت إفلاسها.

واستثمرت أموال الملكة في هذه الملاذات الضريبية من قبل "دوقية لانكاستر" الصندوق الاستثماري الخاص المسؤول عن إدارة أموال الملكة وعائداتها.

وأكدت متحدثة باسم "دوقية لانكاستر" لوكالة الأنباء الفرنسية إن "كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهي شرعية بالكامل". وأضافت "نقوم بعدد من الاستثمارات بما فيها استثمارات في صناديق في الخارج"، موضحة أن هذه الاستثمارات الأخيرة لا تشكل أكثر من 0,3 بالمئة من القيمة الإجمالية للدوقية.

ورد زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن على تويتر معتبرا أن "هناك قاعدة للأثرياء وقاعدة للآخرين عندما يتعلق الأمر بدفع الضرائب".

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 06/11/2017