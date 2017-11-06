الأميركية فلاناغان والكيني كاموورور يفوزان ببطولة ماراتون نيويورك

تمكنت الأميركية شالاين فلاناغان من الفوز بالمركز الأول للنساء في ماراتون نيويورك الأحد، فيما فاز العداء الكيني جيفري كيبسانغ كاموورور عن فئة الرجال.

فاز العداءان الكيني جيفري كيبسانغ كاموورور والأميركية شالاين فلاناغان بالمركز الأول في ماراتون نيويورك الأحد، بعد خمسة أيام على أول اعتداء تشهده المدينة منذ هجمات ١١ ايلول/سبتمبر ٢٠٠١.

وقطع كاموورور (٤٠ عاماً) مسافة ٤٢،١٩٢ كلم بزمن ساعتين و١٠ دقائق ٥٣ ثانية، متقدماً على مواطنه ويلسون كيبسانغ (٢:١٠،٥٢) والأثيوبي ليليسا ديسيسا (٢:١١،٣٢).

وهذا هو الفوز الأول لكاموورور في سباقات الماراتون، بعدما كان حل ثانياً في نسخة عام ٢٠١٥ ويملك العديد من الالقاب في سباقات الضاحية ونصف الماراتون.

وحققت فلاناغان (٣٦ عاما) فوزاً تاريخياً بمنحها الولايات المتحدة اول لقب للسيدات في هذا الماراتون منذ٤٠ عاما وتحديداً منذ فوز ميكي غورمان عام ١٩٧٧، قاطعة المسافة بزمن ساعتين و٢٦ دقيقة و٥٣ ثانية، متقدمة على الكينية ميري كيتاني (٢:٢٧،٥٤) والاثيوبية ماميتو داسكا (٢:٢٨،٠٨).

ولم تستطع فلاناغان، وهي وصيفة اولمبياد بكين ٢٠٠٨ في سباق ١٠ آلاف متر، حبس دموعها على منصة التتويج بسبب سعادتها بالفوز باحد افضل سباقات الماراتون في العالم، وكذلك الاسبوع العصيب الذي عاشته مع سكان نيويورك عقب اعتداء الاربعاء الذي ادى الى مقتل ثمانية اشخاص واصابة ١٢ بجروح في مانهاتن.

وقالت: "كنت أحلم بالفوز بسباق مثل هذا منذ كنت صغيرة، لا أقدر على وصف ما أشعر به"، مضيفة: "الأيام الأخيرة كانت صعبة على سكان نيويورك، على شعبنا وكنت أقول خلال السباق إنه لن تكون هناك هدية أجمل من منح البسمة الى بلدنا (عبر الفوز)".

وأقيم السباق وسط اجراءات أمنية مشددة جداً بعدما أقدم مهاجر من أوزبكستان اسمه سيف الله سايبوف (٢٩ عاماً) على دهس مارة وراكبي دراجات هوائية بشاحنة مستأجرة في مانهاتن. وأكد الأوزبكي انتماءه الى تنظيم الدولة الاسلامية الذي تبنى الاعتداء، وأطلع المحققين انه اختار يوم "هالوين" من أجل "ضمان وجود عدد كبير من الناس“.

فرانس ٢٤/أ ف ب

نشرت في : 06/11/2017