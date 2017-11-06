التحالف بقيادة السعودية يحذر الحوثيين من تصعيد خطير بسبب الصواريخ الباليستية

أعلنت السعودية أنها خصصت مكافآت مالية لمن يدلي بأي معلومات تفضي الى القبض على ٤٠ من قيادات الحوثيين في اليمن، غداة اتهام التحالف الحوثيين بالتسبب في ”تصعيد خطير“ بعد اطلاق صاروخ باليستي صوب العاصمة الرياض.

اتهم التحالف الذي تقوده السعودية الأحد الحوثيين في اليمن بالتسبب في ”تصعيد خطير“ للصراع هناك بعد يوم من اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب العاصمة الرياض، التي أعلنت مكافآت مالية لمن يدلي بأي معلومات تفضي الى القبض على ٤٠ من ”قيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية“.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إن المملكة رصدت أعلى مكافأة وقيمتها ٣٠ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم ”أنصار الله“ التابعة له.

وأسقط الصاروخ قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض مساء السبت دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح. وتحدث الناطق الرسمي باسم ”قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن“ العقيد الطيار الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي بثته قناة ”الإخبارية“ السعودية عن "إطلاق الميليشيات الحوثية لصاروخ باليستي على مدينة الرياض“، مؤكداً أن ”هذا التصعيد الخطير من الميليشيات الحوثية المسلحة لم نكن نصل إليه لو لم يكن هناك داعم من إحدى دول الإقليم وهي النظام الإيراني“. وأضاف أن "عربات إطلاق الصواريخ التي يستعملها الحوثيون جاءت من إيران“.

وتتهم السعودية وحلفاؤها عدوهم إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ وأسلحة أخرى مستشهدين على ذلك بأن تلك الأسلحة لم تكن موجودة في اليمن قبل بدء الصراع في ٢٠١٥. وتنفي إيران تلك الاتهامات وتلقي باللوم على الرياض في الصراع.

والحرب الأهلية في اليمن تخوضها الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية وحلفائها في مواجهة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقتل في الحرب ما يربو على عشرة آلاف شخص فضلا عن تشريد الملايين وإصابة نحو 500 ألف بالكوليرا في أسوأ تفش للمرض منذ عقود.

ويتسق الوصف الذي أطلقه التحالف مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد وقال فيها: "وجهت ضربة من إيران على ما أعتقد، الى السعودية“. ونفى قائد الحرس الثوري الإيراني اتهامات ترامب ووصفها بأنها أحد ”افتراءات“ الرئيس الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الأحد إن إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً استهدف الرياض يبرهن على وجود خطر من انتشار الصواريخ الباليستية على نطاق أوسع في المنطقة.

وعبرت السعودية عن عزمها شراء منظومات للدفاع الجوي من الولايات المتحدة وروسيا.

فرانس ٢٤ / وكالات

نشرت في : 06/11/2017