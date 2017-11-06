التحالف العربي يعلن إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن

أعلن التحالف العسكري في اليمن الأحد أنه قرر أن يغلق بشكل مؤقت كل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، وذلك غداة إطلاق الحوثيين لصاروخ بالستي جرى اعتراضه فوق الرياض.

أصدر التحالف العسكري بقيادة الرياض في اليمن بيانا الأحد، أعلن فيه أنه قرر الإغلاق المؤقت لكل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية. وجاء هذا الإعلان غداة إطلاق الحوثيين لصاروخ بالستي جرى اعتراضه فوق الرياض وسقطت قطع منه على أرض مطار العاصمة السعودية.

وجاء في بيان التحالف الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" أنه "ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية".

وتابع البيان "إن قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ انتهاكا صارخاً لقرارات مجلس الأمن".

وقد تبنى الحوثيون قبل ساعات إطلاق صاروخ بالستي يبلغ مداه نحو 750 كيلومترا واستهدف مطار الرياض. وهي المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ أطلق من اليمن إلى هذه المسافة القريبة من العاصمة السعودية.

وكانت السعودية قد تمكنت من اعتراض الصاروخ السبت وتفجيره في الهواء في شمال شرق الرياض قرب مطار العاصمة الدولي.

وتابع بيان التحالف "إن ذلك التورط الإيراني يعتبر عدوانا صريحا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له، ولذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدوانا عسكريا سافرا ومباشرا من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية، وتؤكد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت قيادة التحالف "على احتفاظ المملكة بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه، واستنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها".

وأضافت "ومن أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية (...) قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة".

وحثت قيادة التحالف "أبناء الشعب اليمني الشقيق وكافة الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات الحوثية المسلحة والأماكن والمنافذ التي تستغلها".

كما دعت قيادة التحالف "المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار ( 2216 )، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/11/2017