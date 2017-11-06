الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

لبنان: أزمة داخلية أم ضغوط إقليمية؟

للمزيد

حدث اليوم

الملاذات الضريبية: إلى متى؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما مصير الحريري بعد استقالته؟

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

ولي العهد السعودي يسعى لإحكام قبضته قبل تتويجه ملكا

للمزيد

ريبورتاج

جزيرة إيكاريا اليونانية.. تأثير الحياة الحديثة على سكانها المشهورين بطول العمر

للمزيد

ضيف الاقتصاد

التكنولوجيا في خدمة الاستشارات القانونية

للمزيد

ريبورتاج

المكسيك.. محصول البن في خطر بسبب الاحتباس الحراري!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

حمى الانفصال تنتقل إلى فرنسا!

للمزيد

النقاش

تونس.. هل سيتم تمرير قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

وزير الخارجية السعودي: "يمكن للحريري أن يغادر المملكة في أي وقت"

© أ ف ب/ أرشيف | وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/11/2017

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن تكون السعودية أجبرت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة، ملقيا بدوافع الاستقالة على أفعال "حزب الله". وأكد الجبير أن سعد الحريري يمكنه مغادرة السعودية في أي وقت. أما الوزير السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، فصرح أن أعمال العدوان التي يقوم بها "حزب الله" ضد السعودية تعتبر "إعلان حرب" من جانب لبنان.

قالت السعودية اليوم الاثنين إن لبنان أعلن الحرب عليها بسبب هجمات ضد المملكة من جماعة "حزب الله" الشيعية اللبنانية.

وقال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لتلفزيون "العربية" إنه تم إبلاغ سعد الحريري الذي أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية يوم السبت بأن أعمال العدوان التي يقوم بها "حزب الله" تعتبر "إعلان حرب على المملكة العربية السعودية من قبل لبنان ومن قبل حزب الشيطان اللبناني".

"الحريري يمكنه مغادرة المملكة في أي وقت"

هذا ونفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مزاعم بأن المملكة أجبرت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة ، وقال إن الحريري يمكنه مغادرة المملكة في أي وقت. كما حمّل جماعة "حزب الله" اللبنانية الشيعية مسؤولية الأزمة السياسية في لبنان.

وصرّح الجبير في حديث لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية بأن "حزب الله" دفع الحريري للاستقالة بأفعاله وباختطافه للعملية السياسية في لبنان وبتهديده للزعماء السياسيين.

وكان الحريري أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية يوم السبت مما هوى بالحكومة الائتلافية في حالة من عدم الاستقرار السياسي.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 06/11/2017

  • الشرق الأوسط

    الملك سلمان يلتقي الحريري بالرياض بعد يومين على استقالته "المفاجئة"

    للمزيد

  • لبنان

    لبنان: ردود فعل متباينة حول استقالة سعد الحريري المفاجئة

    للمزيد

  • لبنان

    سعد الحريري... مسيرة سياسية حافلة واستقالة مثيرة للجدل

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي