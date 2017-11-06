وزير الخارجية السعودي: "يمكن للحريري أن يغادر المملكة في أي وقت"

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن تكون السعودية أجبرت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة، ملقيا بدوافع الاستقالة على أفعال "حزب الله". وأكد الجبير أن سعد الحريري يمكنه مغادرة السعودية في أي وقت. أما الوزير السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، فصرح أن أعمال العدوان التي يقوم بها "حزب الله" ضد السعودية تعتبر "إعلان حرب" من جانب لبنان.

قالت السعودية اليوم الاثنين إن لبنان أعلن الحرب عليها بسبب هجمات ضد المملكة من جماعة "حزب الله" الشيعية اللبنانية.

وقال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لتلفزيون "العربية" إنه تم إبلاغ سعد الحريري الذي أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية يوم السبت بأن أعمال العدوان التي يقوم بها "حزب الله" تعتبر "إعلان حرب على المملكة العربية السعودية من قبل لبنان ومن قبل حزب الشيطان اللبناني".

"الحريري يمكنه مغادرة المملكة في أي وقت"

هذا ونفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مزاعم بأن المملكة أجبرت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة ، وقال إن الحريري يمكنه مغادرة المملكة في أي وقت. كما حمّل جماعة "حزب الله" اللبنانية الشيعية مسؤولية الأزمة السياسية في لبنان.

وصرّح الجبير في حديث لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية بأن "حزب الله" دفع الحريري للاستقالة بأفعاله وباختطافه للعملية السياسية في لبنان وبتهديده للزعماء السياسيين.

وكان الحريري أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية يوم السبت مما هوى بالحكومة الائتلافية في حالة من عدم الاستقرار السياسي.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 06/11/2017