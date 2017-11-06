ما مصير الحريري بعد استقالته؟

في صحف اليوم: أجواء متوترة في لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وبقائه في الرياض. الصحف تساءلت عن مصير الحريري، ومستقبل لبنان مع تزايد المخاوف من إقحامه في المواجهة بين الرياض وإيران. في الصحف كذلك: تفسيرات وتحليلات لتوقيف عدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين يوم السبت، وكشف وسائل إعلام لجنات ضريبية جديدة يستثمر فيها سرا عدد من السياسيين والمسؤولين عبر العالم.

استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه تلقي بظلالها على الحياة السياسية في لبنان وتثير الكثير من التساؤلات والتفسيرات. عنوان صحيفة لوريان لوجور اللبنانية يترجم أجواء الحيرة في لبنان. الصحيفة تساءلت: والآن؟ أي ماذا بعد استقالة الحريري؟ وعادت الصحيفة على التكهنات والتحليلات المتباينة في لبنان لاستقالة الحريري وارتداداتها على مستقبل البلاد السياسي، والمخاوف من أن يدفع لبنان مرة أخرى فاتورة المواجهة بين الرياض وطهران.

ما يزيد المخاوف في لبنان صمت الحريري بعد إعلانه الاستقالة وبقاؤه في الرياض، حيث قدم استقالته. صحيفة البلد اللبنانية شبهت هذه الاستقالة بالصدمة. صدمة كبيرة تشبه كرة النار التي رماها الحريري في وجه اللبنانيين وفي وجه صقور تياره وأقرب المقربين إليه. هكذا قالت الصحيفة، وتساءلت هل فعلا كان الحريري على علم بالخطوة التي كانت السعودية تنوي تنفيذها لدى استدراجه إلى الرياض؟ ورأت صحيفة البلد أن لبنان بات يعيش كابوسا، تغذيه الأقاويل والإشاعات والتحريض، فيما لا يزال مصير سعد الحريري مجهولا، وشخص واحد التزم الهدوء هو الرئيس ميشال عون الذي ينتظر العودة الافتراضية للحريري قبل اتخاذ أي قرار.

صحيفة الأخبار اللبنانية وضعت صورة الحريري على الغلاف ووصفته بالرهينة، وربطت توقيف عشرات الأمراء والوزراء في السعودية باستقالة الحريري. وقالت الصحيفة إن السؤال الأساسي اليوم ليس أسباب استقالة الحريري بل مصيرَ الحريري نفسه وأردفت الصحيفة بالقول إنه ورغم ما قيل عن وضع السلطات السعودية الحريري رهن الإقامة الجبرية قد بقي قيد الشائعات إلا ان المؤشرات تبين أن الحريري بات رهينة ابن سلمان. رهينة بالمعنى السياسي للكلمة، والقلق حول مصيره لن يتبدد إلى أن يظهر الحريري في بيروت أو في أي عاصمة أخرى غير الرياض.

الرياض كذلك تستأثر باهتمام الصحف بعد توقيف السلطات فيها أحد عشر أميرا وثمانية وثلاثين وزيرا ونائب وزير حاليين وسابقين، وعددا من رجال الأعمال ورؤساء الشركات ... السلطات السعودية قالت إن هذه التوقيفات تأتي في إطار مكافحة الفساد ... صحيفة البلاد السعودية عنونت حزم الملك يقص جذور الفساد ... وأشارت إلى ما سمته التفاعل الإيجابي الرسمي والشعبي مع هذه الخطوة التاريخية ... التي تدخل السعودية عهدا جديدا من الشفافية والوضوح والمحاسبة.

صحيفة الوطن السعودية عكست الإجراءات في السعودية بهذا الرسم الذي يشير إلى اقتلاع الفساد من جذوره.

وفي صحيفة دي واشنطن بوست مقال يرى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعزز قبضته على السلطة بعد حملة التطهير الواسعة التي شنها في أوساط المسؤولين السعوديين. هذه الحملة شمَلت أشخاصا ذوي نفوذ واسعة ومليارديرات كالأمير الوليد بن طلال الذي يعتبر من أغنى الأشخاص في العالم. الكاتب يقول إن السلطات أكدت أن حملة الاعتقالات تأتي في إطار مكافحة الفساد المستشري في السعودية وفي إطار جهود ولي العهد السعودي لإخراج البلاد من ركودها الاقتصادي، لكن آخرين يرون أن الحملة هي استمرار لمسلسل بدأ منذ عامين وهو سعي محمد بن سلمان إلى توطيد سلطته قبل وفاة والده الملك سلمان، أو تخليه عن العرش، وأشار الكاتب إلى تحليلات تقول إن هذه العملية التي شملت القضاء على النقاد والمنافسين، وكذلك الشخصيات النخبوية التي ترأس مراكز السلطة المستقلة، هي إعادة هيكلة جذرية للنظام السعودي.

صحيفة النهار اللبنانية أفادت في خبر ان الأمراء السعوديين محتجزون في فنادق خمسة نجوم، وأشارت الصحيفة إلى خبر كانت قد أوردته صحيفة نيويورك تايمز مفاده أن فندق ريتز كارلتون في الرياض أخلي من نزلائه يوم السبت مما اثار تكهنات بأنه يستخدم لإيواء الأمراء والمسؤولين السابقين الذين أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد للتحقيق معهم، كما أفادت الصحيفة أن مسؤولا سعوديا صرح لوكالة أسوشيتد برس أن الموقوفين محتجزون في فنادق خمسة نجوم في أرجاء الرياض في إطار حملة مكافحة الفساد.

نهاية هذه الجولة من صحيفة دي غارديان والصحيفة أشارت إلى الاستثمارات السرية للملكة إليزابيت الثانية في جزر كايمان، هذه الجزر هي أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية الصحيفة كتبت إن ملايين الجنيهات القادمة من مصادر شخصية للملكة اليزابيت استثمرتها في صندوق جزر كايمان. هذه الاستثمارات لم يكشف عنها من قبل، بحسب الوثائق التي حققت في الملاذات الضريبية في الخارج، أو ما بات يسمى paradise papers. هذه التحقيقات شارك في إنجازها خمس وتسعون وسيلة إعلام من سبع وستين دولة، وسلطت الضوء على هيمنة الجنات الضريبية على النظام المالي العالمي.

إعداد محجوبة كرم