ترامب يؤكد أن زمن "الصبر الإستراتيجي" تجاه كوريا الشمالية قد ولى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن زمن "الصبر الإستراتيجي" تجاه كوريا الشمالية قد ولى، وإن برنامجها النووي "تهديد للعالم".

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طوكيو الاثنين إن البرنامج النووي الكوري الشمالي يشكل "تهديدا للعالم المتحضر"، مؤكدا أن زمن "الصبر الإستراتيجي" قد ولى.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن "البعض يقول إن خطابي شديد اللهجة، لكن انظروا ماذا حدث مع خطاب ضعيف في السنوات الـ25 الأخيرة".

وبدأ ترامب الأحد في اليابان جولة طويلة في آسيا يتوقع أن يهيمن عليها التوتر مع كوريا الشمالية الذي يثير مخاوف من نزاع في المنطقة.

شينزو آبي: اليابان ستسقط الصواريخ الكورية الشمالية "إذا اقتضى الأمر"

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الياباني أن طوكيو تدعم سياسة دونالد ترامب التي تقضي بإبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية.

وأكد آبي "ندعم سياسة ترامب التي تقضي بإبقاء كل الخيارات على الطاولة" من أجل منع التطوير السريع لبرنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي".

من جهة أخرى، صرح آبي في المؤتمر الصحافي نفسه أن اليابان ستسقط الصواريخ الكورية الشمالية "إذا اقتضى الأمر". وقال "سنسقطها إذا اقتضى الأمر ذلك وفي هذه الحالة ستتعاون اليابان والولايات المتحدة بشكل وثيق".

وفي الشهرين الأخيرين حلق صاروخان كوريان شماليان فوق جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وأخيرا أعلن رئيس الوزراء الياباني أن بلاده ستجمد أصول نحو ثلاثين منظمة وشخصية كورية شمالية في عقوبات إضافية تفرضها على بيونغ يانغ.

وقال آبي "سنقرر غدا تجميد أصول 35 منظمة وشخصية كورية شمالية"، في إجراء إضافي لتسوية قضية اليابانيين المخطوفين من قبل الاستخبارات الكورية الشمالية وفي مواجهة برنامجي بيونغ يانغ النووي والصاروخي.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 06/11/2017