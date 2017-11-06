قرطاج تنظم أيامها السينمائية بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن السابع

تدور في العاصمة التونسية فعاليات مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" الذي انطلق السبت بعرض فيلم "كتابة على الثلج" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي. ويسعى المهرجان للعودة لثوابت تأسيسه والتي تسلط الضوء على السينما العربية والأفريقية.

افتتحت مساء السبت فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية الساعي للعودة لثوابت التأسيس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن السابع من تونس والدول العربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية.

ووسط شارع الحبيب بورقيبة امتد البساط الأحمر نحو قاعة الكوليزي حيث أقيم حفل الافتتاح لاستقبال ضيوف الدورة الجديدة للمهرجان السينمائي بينما تهافت المصورون لالتقاط صور الفنانين المتأنقين بأزيائهم واحتشد الجمهور لتحية النجوم.

وقال نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية في حفل الافتتاح سعيد باستقبالكم اليوم في افتتاح الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية التي حاولنا أن نصالح فيها بين ثوابت المهرجان وروح العصر .

وتابع أ"يام قرطاج السينمائية مهرجان عربي أفريقي بامتياز. كل المسابقات فيها مخصصة للسينما الأفريقية والعربية مع التأكيد على الرجوع التدريجي للتوازن بين الحضور العربي والأفريقي، بتأكيد أكبر على أفريقيا كحجر زاوية للمهرجان".

وتابع" أيام قرطاج مهرجان للجميع وبصفة خاصة هو مهرجان القارات الثلاث أفريقيا آسيا أمريكا اللاتينية، دون نسيان البعد المتوسطي... مهرجاننا ذو نفس نضالي يتلائم مع المنطلقات وينهل من قلب قضايانا في الألفية الثالثة".

وأضاف" قيل لنا إن تنظيم المهرجان سنويا مغامرة وأن عدد الأفلام المنتجة إفريقيا وعربيا لن تفي بالحاجة والحال أن أفريقيا والبلاد العربية وتونس ولاّدة وأفحمتنا الأفلام المقدمة جعلتنا في إحراج نظرا للعدد الهام من الأفلام الجيدة على سبيل المثال الإنتاج التونسي قياسي، حيث بلغ 37 فيلما طويلا و41 فيلما قصيرا."

وكان المهرجان يقام كل عامين بالتداول مع مهرجان أيام قرطاج المسرحية قبل أن يصبح تنظيم الحدث السينمائي الأعرق في أفريقيا سنويا.

وتحل أربع دول دفعة واحدة ضيفة شرف على المهرجان في هذه النسخة، وهي الجزائر والأرجنتين وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.

وقدم خلال حفل الافتتاح في قاعة الكوليزي عرض موسيقي من الجزائر لعازف القانون حسان بلقاسم بوعليوة وعرض راقص من الأرجنتين. وكرم المنظمون السينمائية التونسية الراحلة كلثوم برناز والناقد المصري الراحل سمير فريد.

وقال وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين في كلمة الافتتاح" شكرا لحلم الحالمين وخيال المبدعين الذين ينشرون بيننا ولا يزالون قيم الجمال والإنسان، قيم الحياة والأمل والقناعة الصادقة في غد أفضل وأفق أرحب، قيم تقاوم التغلغل والتعصب قيم تؤسس للتعايش والمحبة والتقدير، قيم تبث فينا روح التنوع الثقافي بتمثله وتشكله قيم فنية وجمالية وإنسانية تنأى بنا عن الإقصاء والتمييز والإرهاب".

"كتابة على الثلج" في الافتتاح

وعرض في الافتتاح فيلم "كتابة على الثلج" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وهو من إنتاج مشترك تونسي مصري فلسطيني بحضور النجوم المشاركين فيه، وفي مقدمتهم الممثل المصري عمرو واكد.

ويتناول الفيلم قصة خمسة فلسطينيين حوصروا في شقة صغيرة خلال الحرب في قطاع غزة لكن بمرور الوقت تظهر الانقسامات السياسية والاجتماعية فيما بينهم، ويحول التعصب الديني وعدم قبول الآخر دون تضامنهم معا وتضعف مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.

والفيلم بطولة السوري غسان مسعود والمصري واكد والفلسطينية عرين عمري واللبنانية يمنى مروان والفلسطيني رمزي مقدسي.

وتشارك بالمهرجان أفلام من المغرب وتونس والجزائر ومصر ولبنان وسوريا والسنغال والكاميرون وموزامبيق وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا.

وتقام على هامش المهرجان عروض أفلام في السجون وحفلات فنية وندوات فكرية في تونس العاصمة احتفاء بالسينما وعشاقها.

تأسس مهرجان أيام قرطاج السينمائية، أعرق مهرجانات الفن السابع في إفريقيا والعالم العربي، عام 1966.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 06/11/2017